AI小镇现在可以通过Llama3在本地运行 支持Convex、Ollama等服务器

站长之家（ChinaZ.com）4月29日 消息:a16z 团队开发的 AI 小镇是一个创新的虚拟城镇项目，现在可以通过 Llama3完全在本地运行。这个项目不仅支持 Convex、Ollama，还可以支持本地 Vite 网络服务器，为开发者提供了一个强大的平台来构建和定制自己的虚拟 AI 社区。

AI 小镇概述:

AI 小镇是受 Generative Agents 研究论文启发的麻省理工学院授权项目，旨在帮助用户创建和定制 AI 角色居住的虚拟城镇。该项目提供了一个可部署的平台，适合那些寻找有趣项目或开发可扩展多人游戏的开发者。

安装过程非常直观，用户可以选择使用预构建的二进制文件或云托管版本进行本地开发。项目使用 Convex 作为游戏引擎、数据库和矢量搜索的基础，同时也可以集成其他可选功能，如 Clerk（用于身份验证）和 Replicate(用于生成背景音乐)。

AI 小镇允许用户自定义模拟世界的各个方面，包括创建角色、故事、背景环境和音乐。Vercel 的集成选项简化了应用程序的部署过程，使得部署到生产环境变得无缝。

对于寻求更高级功能的开发者，AI 小镇支持与 Together.AI 和 OpenAI 等云 AI 提供商的集成，增强了虚拟社区的功能。

AI 小镇的后端平台由Convex支撑，这是一个提供数据库、服务器功能和实时数据查询的托管后端平台。凸面使用 TypeScript 构建，提供了 ACID 保证、低延迟数据库访问，并支持后台功能，如调度和 cron 作业。

项目地址：https://top.aibase.com/tool/aitown

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