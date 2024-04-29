Extropic 发布一种全新的热力学计算机 利用物质的自然波动作为计算资源

站长之家（ChinaZ.com）4月29日 消息:Extropic 团队开发了一种全新的硬件平台，这一平台利用物质的自然波动，特别是热力学和量子物理中的随机波动，作为计算资源。这种计算方式与传统的基于硅的数字计算机有本质的不同，为生成式人工智能应用提供了更高效的支持。
热力学计算机的核心特点:
高能效与快速计算: 相较于传统数字计算机，新型计算方式具有更高的能效和更快的计算速度。
物理计算实现: 研究人员正在制造约瑟夫结（Josephson junctions），这是一种类似晶体管的超级导体元件，用于实现物理原理计算。
物理计算未来: 旨在推动人工智能技术发展，解决现实问题，并探索宇宙。
利用物理随机性: 热力学计算方法将热噪声和电子抖动作为资产，与传统数字计算形成对比。
能量模型（EBMs）: Extropic 使用能量模型作为核心计算框架，直接通过硬件执行概率推断和学习。
类似布朗运动的模拟: 电子行为被用来模拟布朗运动，执行概率计算。
随机模拟电路设计: 包括专门设计的电路，模拟自然随机过程，如布朗运动。
低温超导材料使用: 一些处理器使用了超导材料，在极低温度下运行以达到超导状态。
实现复杂概率分布: Extropic 设备能直接模拟复杂的概率分布，适合处理稀有事件。
能效和性能优势: 直接在硬件中模拟随机过程和概率分布，提高计算效率和能效。
Extropic 的未来目标:
在硅基平台上展示技术原理。
将技术从低温超导设备扩展到室温下运行的半导体设备。
开发更高能效、更快计算速度的AI加速器。
开源计划:
开源软件，建立活跃的开发社区。
开发编译层，简化从EBMs规格到硬件控制语言的转换。
吸引全球研究者和开发者参与平台开发。
Extropic 完成了1410万美元的种子轮融资，标志着其在物理基础计算领域的重要进展。团队由物理学和AI领域的专家组成，致力于将物理学和AI统一起来。
详细介绍：https://www.extropic.ai/future
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