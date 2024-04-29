Extropic 发布一种全新的热力学计算机 利用物质的自然波动作为计算资源

Promptzone是一个充满活力的社区，供创意思维的人分享、探索和讨论各种类型和兴趣的提示。该产品为用户提供了一个平台，可以通过创意提示来激发他们的创造力，并与志同道合的人建立联系。Promptzone的主要优点是创造了一个友好的社区环境，鼓励用户分享和交流创意，为他们的项目和作品提供灵感和反馈。