特斯拉通过国家汽车数据安全4项全部要求

站长之家（ChinaZ.com）4月29日 消息:中国汽车工业协会与国家计算机网络应急技术处理协调中心联合公布了《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报（第一批）》，其中特别指出，特斯拉上海超级工厂所生产的车型在检测中表现出色，全面符合合规要求，成为了唯一一家达到标准的外资企业。

行业专家对此进行深入分析，认为特斯拉通过国家车辆数据安全的权威检测，不仅彰显了其在数据安全领域的卓越实力，同时也预示着特斯拉等智能汽车在不久的将来可能全面解除各种禁行禁停限制，如机关单位、机场、高速等场所的限制都将逐步取消。

这份公示详细披露了特斯拉在车辆数据检测过程中的严谨态度和高效执行。作为首批通过国家权威车辆数据检测的企业，特斯拉严格按照相关法规标准和检测流程进行操作，确保了车辆数据的合规性。特斯拉完全符合《汽车数据安全管理若干规定》以及GB/T41871-2022《信息安全技术汽车数据处理安全要求》等法规标准规定的4项合规要求，包括车外人脸信息的匿名化处理、默认不收集座舱数据、座舱数据车内处理以及处理个人信息时的显著告知等。

值得一提的是，特斯拉早在2021年就在上海设立了数据中心，实现了数据本地化存储，进一步提升了数据的安全性。此外，特斯拉还积极引入第三方权威机构，对公司的信息安全管理制度进行严格审核，并成功通过了安全管理体系认证（ISO27001），充分展示了其在信息安全领域的专业性和严谨性。

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