伦敦领先私立学校为四岁儿童开设人工智能课程

站长之家（ChinaZ.com）4月28日 消息:伦敦领先的学校之一Alleyn'sSchool正在引入人工智能课程，帮助孩子们应对快速发展的技术。

据了解，Alleyn'sSchool 将于9月份为四岁儿童推出“AiQ”课程。校长简·伦农 （Jane Lunnon） 表示，学校正在迎接人工智能的挑战，并补充道:“教育不是把头埋在沙子里，假装东西不存在。有时它来自于与真正困难的事情作斗争。”

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该课程以智商（IQ）、传统的智力概念和人工智能命名，将于新学年开始，接收班以及七年级和十二年级的学生将首先参加每周课程。最终所有学生都将学习该主题。

为了准备启动，学校成立了AiQ部门并任命了一名AiQ负责人。

该课程的目的是让学生检查和发展他们在人工智能世界中航行所需的文化、情感、伦理和道德智力。在设计课程时，教师考虑了2040年代孩子们需要的技能，届时当前的接待群体将进入劳动力市场。

Lunnon 女士说:“一些学校正在考虑人工智能技术如何改变课程的授课方式。但我们有兴趣问一个额外的问题——它会如何改变我们的思维方式?如果一个四岁孩子能想象到的一切都出现了，这会对他们的想象力产生什么影响。这些都是相当具有挑战性的问题。”

该课程将分为六个领域:创业、道德智力、技术信心、批判性思维、创造力和协作以及可持续思维。

伦农女士说，作为课程的一部分，孩子们将学习“深度造假”、如何识别现实和真相，以及它们可能如何被操纵。她补充道:“任何新鲜和激进的事物当然都需要谨慎对待。如果我们不担心这项技术可能存在的风险，我们就太愚蠢了。但我不认为当你面临风险时，解决办法就是假装风险没有发生。”

她表示，人们会对人工智能在学校中的应用程度“感到惊讶”，并补充道:“我认为该国很少有青少年没有尝试过。”

对 Alleyn 父母的一项民意调查发现，70% 的人认为他们的孩子不了解人工智能的影响和风险。伦农女士说:“我们的孩子们在使用技术，但不一定了解技术或意识到其中的风险，这就是为什么这门课程感觉非常重要。”

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