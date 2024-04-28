微信规范微短剧小程序 治理未提供清晰价格说明等行为

站长之家(ChinaZ.com) 4月28日 消息:微信公众平台发布《关于微短剧小程序交易管理规范的公告》称，近期平台巡查发现，个别微短剧小程序存在影响用户消费体验的行为:如未提供清晰的价格说明和服务协议、观看过程无明确的代币消耗提醒、充值页面默认勾选解锁剧集以及未提供通畅的客诉、退费受理机制等。

这些行为影响了用户的使用体验，违反了《微短剧行业管理规范》，平台将对上述行为进行持续发现和进一步规范 。

部分违规案例公示

1

未提供清晰的价格说明

规则要求

微短剧小程序需对单集内容做好价格说明，明确代币与现金的兑换比例;且同部剧内单集价格应保持一致。

违规案例

未提供单集价格说明

2

充值页面默认勾选“剧集解锁”

规则要求

微短剧小程序不应在充值界面设置默认勾选“自动解锁剧集”。

违规案例1

默认勾选解锁下一集

违规案例2

默认解锁全集才可观看

3

未提供有效的投诉通道或指引

规则要求

微短剧小程序需对用户投诉做好响应处理:针对所有交易投诉来源渠道，需有明确的交易投诉受理机制，并明确相应的投诉处理规则，妥善解决用户的交易投诉。

违规案例

未设置有效的投诉受理功能

4

未提供显著的代币消耗提醒

规则要求

针对小程序内代币消耗场景，应在界面明确提示用户代币消耗情况，同时应设置相应功能，支持用户查询代币充值和消耗明细。

为了保障用户良好的使用体验，请小程序开发者严格遵守《微短剧行业管理规范》。如发现小程序存在相关违规行为，平台将视违规情况对相关账号进行阶梯处置。

后续，平台也将持续引导微短剧小程序规范发展，保障用户良好的观看、消费体验，营造更加清朗的网络视听空间。

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