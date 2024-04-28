报告：AI等技术推动中国数据备份与恢复系统市场健康增长

划重点: 📈 中国 DR&P 市场收入保持11.8% 健康增长，AI、云计算等工作场景落地推动市场发展。 💻 数据备份与恢复软件市场以灵活性和定制性获得增长，一体机市场蓬勃发展。 🔍 华为、爱数、鼎甲等技术供应商在市场中表现突出，积极推动行业发展。

站长之家（ChinaZ.com）4月28日 消息: 近日，国际数据公司 IDC 发布了《中国数据备份与恢复系统市场季度跟踪报告（2023年）》，数据显示，中国 DR&P 市场在2023年达到7.3亿美元的收入，同比去年同期增长了11.8%，展现出健康的增长势头。

报告指出，这一增长得益于 AI、云计算等技术在工作场景中的广泛应用，促进了企业用户对数据的重视，推动了数据备份与恢复需求的不断增长。同时，政策法规对数据安全保护的要求也在推动市场增长上发挥着积极作用。

数据显示，备份与保护纯软件收入已接近四成，这主要归因于其在灵活性、适用性和成本方面的优势，成为企业用户的首选方案。其中，数据备份与恢复软件市场以2.7% 的同比增长达到近2.7亿美元，受到越来越多技术买家的青睐。这些软件产品因其灵活性和可定制性，支持多种数据库类型和备份策略，帮助企业根据实际业务需求和资源情况选择最合适的数据备份与恢复方案。

与此同时，数据备份一体机市场也以17.8% 的同比增速蓬勃发展，达到了4.7亿美元市场规模。备份一体机产品形态部署与配置相对简便，占据市场60% 的份额。这些产品预先集成，具有更高的性能和更可靠的数据恢复能力，如更快的备份速度、更高的数据压缩率等。

在市场竞争中，华为以15.8% 的市场占有率位居第一，持续推出基于多流引擎端到端加速和高可靠架构设计的新品。爱数和鼎甲分列市场第二和第三，不断完善产品能力并扩展与生态技术供应商的合作。

随着技术的不断发展和市场需求的增长，中国 DR&P 市场未来五年预计将以10.2% 的年复合增长率增长，市场规模将在2028年达到13亿美元。其中，数据备份与恢复软件市场将保持健康增长，市场规模在2028年将达到4.8亿美元。

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