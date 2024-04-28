网信办集中整治违法信息外链问题：整治用夸张话术传播违法外链

站长之家(ChinaZ.com) 4月28日 消息:近日，中央网信办专门印发通知，在全国范围内部署开展为期2个月的清朗打击违法信息外链”专项行动。本次专项行动聚焦违法信息外链问题易发多发的8个重点环节开展整治。

中央网信办有关负责人强调，违法信息外链问题变体变异快、跨平台流窜性强，极易反弹反复，各地网信部门要高度重视、周密部署，切实抓好落实，全面掌握违法信息外链表现形式，集中查处一批问题突出的账号、群组和平台，涉及违法犯罪的，移交有关部门处置，并对外公开曝光，形成震慑效应。要通过开展专项行动，建立覆盖各类重点网站平台的跨平台工作机制，及时共享违法外链最新问题表现，扩大联动处置效应，全力铲除违法信息外链滋生土壤。

一是账号环节。在账号头像、昵称、简介、签名、封面等位置，发布含有非法网址链接等内容。通过发布大尺度低俗内容、重复低质发文、高频点赞关注、账号简介推送等方式，在违法违规账号间互相跳转引流。

二是评论环节。在热门话题评论区、楼中楼”、弹幕等环节，发布带有非法网址的信息。以千万别搜”不要看我下面的文字”等为噱头，诱导用户搜索非法网站。

三是群圈环节。发布含有色情、诈骗等网址链接的聊天记录、H5页面、文档笔记、小程序分享链接，利用虚假拼团、红包、游戏测试等活动，使用不转不是中国人”等夸张语言，诱导用户点击传播违法外链。

四是直播、短视频环节。使用AI技术或者编造虚假身份背景，发布伪成功学、伪国学、养生课程”、理财技巧等信息，诱导网民添加好友、加入群组进而实施诈骗。直播过程中通过举牌、快速切换手机屏幕、展示打码照片等发布暗示性内容引流，或者在直播公屏公告、节目单、贴纸等嵌入非法网址。

五是生活服务环节。商家店铺以高端养生”个人工作室”为名，发布带有暧昧氛围的图片，诱导用户添加好友，为线下非法活动引流。在交友婚恋平台注册账号发布大尺度照片，吸引异性添加好友，进行涉黄涉赌等非法活动。在电子地图地点中嵌入赌博、色情等网址变体，在同城频道、搜索周边等版块发布私人按摩”可上门”等暗示性信息并标注地点，进行非法引流。

六是浏览器、搜索引擎环节。在浏览器弹窗广告等位置推送低俗漫画、小说等内容，诱导用户点击展开全文”继续收听”等按钮，跳转至外部非法网站。通过人工或技术手段，将含有非法网址的搜索结果前置，或者生成为联想词、相关搜索，诱导网民点击访问。

七是电商环节。以情感单机游戏”等为名售卖色情游戏，通过客服咨询引流至第三方平台兜售色情小说。以提供视频直播推广”粉丝入驻观看”等服务的名义，诱导买家私聊询问，实则提供刷量控评增粉等网络水军服务。

八是涉未成年人版块环节。在未成年人集中的频道版块商业推广位上，展示色情小说、低俗网文等引流。在未成年人使用较多的功能应用中发布色情引流链接，以免费漫画、视频资源等名义诱导访问非法网站或者通过网盘、云盘获取色情资源。

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