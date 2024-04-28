周鸿祎回应拍卖迈巴赫600：起拍价600元 将全额捐赠

站长之家（ChinaZ.com）4月28日 消息:周鸿祎于4月28日发文，就即将举行的迈巴赫600拍卖活动进行回应，并宣布起拍价为600元。他在文中提到，他计划通过直播拍卖这辆二手迈巴赫，旨在倡导更多企业家转向使用国产新能源车与智联车，并坚信这些车辆将重新定义“豪车”概念，成为消费者的首选。

这场拍卖不仅是一次简单的车辆交易，更是周鸿祎为推动国产车市场所做的一次努力。他期待更多的人能关注这场直播，用实际行动支持国产车的发展。对于迈巴赫600的起拍价，他戏称为“600元”，意在引起公众的好奇和关注。

此外，周鸿祎透露，无论拍卖结果如何，所得款项将全部捐赠给王选基金会，用于慈善事业。他希望通过这种方式，为社会贡献自己的一份力量。

为了增加活动的趣味性，周鸿祎还设置了竞猜环节，邀请网友猜测最终拍卖价格，最接近的竞猜者将有机会参与抽奖。这一环节不仅激发了网友的参与热情，也进一步提升了活动的关注度。

值得一提的是，成功拍下这辆迈巴赫的买家还将获得一份特殊大礼包。周鸿祎承诺，在未来的三年里，他每年都将与买家共进晚餐，提供一个与创业者和企业家交流的平台。在这个平台上，买家可以分享自己的创业困惑和生意问题，并从周鸿祎那里获得宝贵的建议和指导。

这场拍卖活动不仅是一场商业交易，更是一次倡导环保、支持国产、关注慈善的公益活动。周鸿祎希望通过自己的行动，引导更多人关注和支持国产新能源车与智联车的发展，为推动汽车产业的转型升级贡献力量。

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