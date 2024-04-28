全网首测迪士尼Holotile： 360 度原地行走的VR魔法地板

站长之家（ChinaZ.com）4月28日 消息:迪士尼的黑科技地板Holotile在VR世界中实现了革命性的突破，提供了一种全新的沉浸式体验。最近，油管网红MKBHD成为全球首个对Holotile进行评测的人，他的十分钟评测视频播放量已破300万。

Holotile的核心特点包括:

360度无限行走: 用户在Holotile上行走时，地板会通过自旋转的圆盘适应用户行走的速度和方向，实现无限循环行走。 简洁设计: 尽管技术复杂，Holotile的设计看起来异常简洁，体现了迪士尼的魔法。 无线遥控: 坐在底部有平滑木板的椅子上，用户可以不走路实现位移，通过无线遥控进行移动。 多人体验: Holotile的目标是成为支持多人体验的地板，传感器和软件可以同时检测到多个人并对其做出反应。 物体移动: 用户不仅可以在地板上行走，还可以通过“原力”移动物体，增加了虚拟体验的魔幻感。

评测体验:

MKBHD在评测中发现，尽管Holotile在行走测试中存在一些问题，如地板移动时的噪音和可能导致的晕动病，但他仍然认为Holotile有潜力成为一个足以改变VR领域的产品。

HoloTile是迪士尼研究想象工程大师Lanny Smoot的创意杰作，代表了工程和设计领域的一场全新革命。Smoot拥有100+项专利，是《星球大战》系列中可伸缩光剑的发明者。HoloTile的灵感来自于他对《星际迷航》的热爱，并且这项技术已经酝酿多年。

Smoot认为，HoloTile的应用不仅限于VR领域，在舞台表演等方面也能发挥极致的作用，预示着未来虚拟体验将更加多样化和社交化。

（举报）