雷军回应李想说要送车：感谢心意 还是决定买一台支持

站长之家(ChinaZ.com) 4月28日 消息:今日，雷军在微博中表达了对李想心意的感激，但同时强调，他仍决定购买一辆理想L6Max来亲自体验并表达他对这款产品的支持。

此前，雷军曾在社交平台上发布视频，对理想L6在北京车展上的表现赞不绝口。他更是设定了一个挑战，表示如果这条视频的点赞量能够超过50万，他就将购买一辆理想L6。结果，这条视频的点赞量不仅突破了50万，更是达到了70万，足见公众对雷军和理想L6的关注度之高。

对此，理想汽车的CEO李想迅速作出了回应。他向雷军表示了感谢，感谢他对理想L6产品的认可和喜爱。为了表达他的感激之情，李想决定赠送一台理想L6Max给雷军。

值得一提的是，李想此次的微博发布距离他上一次发博已经过去了57天，这足以看出他对这次赠车事件的重视。他不仅在微博中提到了对雷军的感激，还提到了在理想MEGA遇到舆情危机时，雷军团队给予他们的帮助。他表示，对于雷军和小米的朋友，他们团队始终怀着感激和学习的心态。

回顾过去，雷军和李想之间早已有了深厚的交流。在2022年，雷军曾向李想请教关于小米造车的建议。李想给出的建议是，雷军必须全身心地投入到造车事业中，没有人能够替代他的角色。这一建议不仅体现了李想对雷军的尊重，也显示了他对造车事业的深刻理解和坚定信念。

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