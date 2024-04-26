五一游港澳：到澳门扫支付宝乘公交 游香港积蚂蚁森林能量

2024年五一倒计时，旅行党开始“身未动，心已远”。据中国旅游研究院预测:2024年出境游人数将达到1.3亿人次;另从多家旅行平台最新数据看:今年五一小长假，出境游人数同比去年将呈现增长三位数增长。一部手机游全球，今年五一有何不同?

4月26日，支付宝发布出境游消费新趋势:可持续出游成为国人出境游的新方式。中国游客除了想要更多的目的地优惠、更好的汇率、更地道的攻略，还希望去远方旅行时继续实践可持续低碳行为，比如通过多用移动支付、多乘公共交通等方式，在地道游的同时，还能保护人与自然和谐共生的地球家园。

行前0.51元 一站式搞定全球绿色畅行

从4月22日起，支付宝提前联合海外百万商户，开始为中国出境游游客推出为期3周的「漫步全球 趣享世界」五一优惠，覆盖港澳、日韩、东南亚、欧洲、澳新、北美等国人出境游的大部分热门目的地，其中首发的0.51元全球畅行卡服务品种多、绿色含量高。现在，用户上支付宝App搜「惠出境」，在出行前即可用0.51元买到价值超200元的全球畅行卡，内含打折、免税、机票、打车、流量等各类出境游的刚需权益集合，特别是鼓励用户通过公共交通方式，不仅可持续出游看世界，也可解锁更多当地的宝藏打卡点。

其中，作为最热门的出境游目的地，用支付宝乘车码坐当地公共交通已经是内地游客探秘港澳，CityWalk的首选方式。尤其到今年五一，内地游客去澳门可用乘车码搭乘公共巴士了， “一码通行”。

在香港，“一码通行”的体验则继续升级，公共交通出行不仅都能扫码乘车，即日起乘地铁、坐巴士、搭叮叮车还能得蚂蚁森林绿色能量。现在内地用户只需在支付宝App首页，到了香港打开乘车码扫码坐公交即可得80g、乘地铁得52g能量，每天最多分别累计5笔。这是支付宝用户首次出境可积蚂蚁森林能量，未来这种绿色能量球伴着中国人出境游的脚步，还有望去到全世界更多地方。

地道游更优惠 百万商家力推全球省钱通

“地道”和“划算”，成为了今年出境游消费的关键词。五一出境游，中国游客用支付宝不止可买全球畅行卡更方便、更便宜的出游，还能在旅途中再买有目的地优惠的全球省钱通，到了当地用足支付宝联合当地热门商家合推的各类消费折扣，以及参加抽奖得欧洲杯门票、消费免单、旅行基金等额外补贴。

在东南亚，尤其是已落地免签的“新马泰”，中国游客爱去的各大热门商场、百货、免税店、超市、便利店、餐厅、景点以及出行服务，都开始了提前迎接五一客。当地商家鼓励中国游客用支付宝，也欢迎亚洲其他主要电子钱包用户通过蚂蚁创新的Alipay+服务跨境畅游，届时不仅有单笔最高488元的优惠立减，更能在当地特色的节令活动里大展身手。

（图说:在迪拜，全城超过11000辆出租车全部可用支付宝，超过100台车身还刷上了Alipay+标识，迎接更多亚洲客）

中东地区是新兴目的地。为迎接五一黄金周中国游客潮的到来，不仅迪拜购物中心、唐人街、Patchi巧克力店等消费热点会有各种满减促销，迪拜全城超过11000辆出租车也全部可用支付宝，其中超过100台还刷上了Alipay+车身，鼓励亚洲的“支付宝”用户们扫码乘车，最高拿15元的立减优惠。

欧洲杯在使用移动支付的全球青年用户中粉丝众多。今年，支付宝也联合亚洲其他国家和地区的主要电子钱包，发起消费赢欧洲杯门票活动，推动欧洲主要免税商店、品牌和商家积极参与并提供更多优惠。

（图说:在荷兰鲁尔蒙德奥特莱斯，店员热情邀请中国游客用支付宝，消费满额可赠欧洲杯球票）

9个国家和地区的14个移动支付App到港可用

这个五一黄金周，移动支付的普及不仅让海外商家有机会更好地服务全球客，也进一步汇聚人气、带旺各地市场。

助力香港国际城市旅游枢纽和大湾区“一程多站”示范核心区建设，蚂蚁集团4月26日宣布:通过创新的Alipay+跨境数字支付和营销解决方案，最新又有来自8个国家和地区的13个电子钱包及银行App的用户，可用自己熟悉的支付软件到港扫码支付了。此举创下了香港一次性接入国际移动支付工具和本地线下商业跨境合作的创纪录。加上早就能在香港用的支付宝，至此共有9个国家和地区的14个移动支付App到港可用，覆盖了12亿人口的潜在市场。

此次新到港可用的13个移动支付App，都是当地最热门的应用，具体包括:中国澳门的MPay，新加坡的Changi Pay和OCBC Digital，菲律宾的GCash和HelloMoney，蒙古的Hipay，韩国的Kakao Pay、Naver Pay和Toss Pay，马来西亚的Touch 'n Go eWallet和大众银行MyPB，泰国的TrueMoney，意大利的Tinaba。

（图说:香港旅发局副总干事叶贞德(右五）、Shilla Travel Retail (HK) 董事总经理Kang San Ho (左五)与蚂蚁国际大中华区总经理李詠詩(中)及国际主要支付软件负责人，庆祝Alipay+携多国电子钱包来港服务游客)

“非常开心与更多的全球移动支付伙伴合作!”蚂蚁国际大中华区总经理李詠詩指出:通过Alipay+跨境服务，新到港可用的13个移动支付App就像支付宝一样，可覆盖九成以上本港商戶网络，让国际旅客深度体验香港风土人情，同时亦可无忧支付。

香港旅游发展局副总干事叶贞德则表示:“香港是世界级的旅游目的地，作为推动香港旅游业的机构，旅发局一方面通过向全球宣传吸引旅客访港，亦希望业界能把握旅客带来的商机，推出新产品、提升旅客访港的体验，刺激消费、扩大旅游业对经济的贡献。”

“非常高兴成为首家将Alipay+服务引入香港的旅游零售商，可为消费者带来更顺畅的购物体验，也能把Retail-tainment（集购物、娱乐、消闲的零售新模式）带进现实。”新罗公司旗下的Shilla Travel Retail (HK) Limited董事总经理Kang Sang Ho表示:随着国际航班的恢复，旅游业将迎来更为强劲的复苏，与Alipay+的合作将增强本地商户对未来的经营信心。

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