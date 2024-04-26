AI 计算创业公司FlexAI 获得3000万美元种子资金

划重点: ⭐️ FlexAI 获得3000万美元种子资金，走出隐形状态 ⭐️ FlexAI 计划推出首个商业产品，提供连接开发者到虚拟计算的云服务 ⭐️ FlexAI 的创始人曾在特斯拉、英特尔等公司任职，致力于提供 AI 训练工作负载的基础设施

站长之家（ChinaZ.com）4月26日 消息:AI 计算创业公司 FlexAI 近日宣布获得3000万美元的种子资金，正式走出隐形模式。该公司成立于去年，团队成员包括来自苹果、英特尔、英伟达和特斯拉的前员工。总部位于巴黎的 FlexAI 试图通过其按需云服务来颠覆基础设施市场。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

此轮融资由 Alpha Intelligence Capital、Elaia Partners 和 Heartcore Capital 领投，Bpifrance、Frst Capital、Motier Ventures、Partech 以及 InstaDeep 的 CEO Karim Beguir 也参与投资。FlexAI 计划于今年晚些时候推出首个商业产品，即一项云服务，将开发者连接到虚拟计算，让用户能够在包括 AWS、AMD 和 Nvidia 在内的多种架构上运行工作负载。Flex 希望开发者能够以更快、更便宜的方式训练其模型，而不是传统的 GPU 集群。

FlexAI 的首席执行官兼联合创始人 Brijesh Tripathi 表示:“我们相信 AI 具有解决人类最大问题的变革力量，但要实现这一愿景，需要提供1000倍数量的计算能力。目前，AI 计算的可用性仅限于少数人。我们的愿景是为更多人解锁计算资源。”

Tripathi 曾担任特斯拉的硬件工程领导者，并最近担任英特尔加速计算系统和图形副总裁。

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