划重点: - xAI 是埃隆・马斯克对标 AI 现象 OpenAI 的新公司，即将完成60亿美元的融资，估值180亿美元。 - xEI 计划通过连接数字和物理世界，利用来自特斯拉、SpaceX 等马斯克公司的训练数据实现其野心。 - 马斯克旗下社交平台 X 已拥有 xEI 的股份，并将 xEI 的聊天机器人 Grok 整合到平台中。

站长之家（ChinaZ.com）4月26日 消息:据techcrunch报道，一位了解该交易的可信消息人士透露，xAI 是埃隆·马斯克 （Elon Musk） 成立10个月以来人工智能巨头 OpenAI 的竞争对手，即将完成融资60亿美元，投前估值为180亿美元。除非交易条款发生变化，否则这笔交易将让投资者获得该公司四分之一的股份，预计将在未来几周内完成。

这家10个月大的公司是 OpenAI 的竞争对手，旨在实现数字和物理世界的连接。投资者包括 Sequoia Capital、Future Ventures、Valor Equity Partners 和 Gigafund 等，这些投资者大多与马斯克有密切关系。

xAI 的宣传资料表明，该公司的雄心是通过连接数字和物理世界来实现其目标。而埃隆・马斯克计划通过汇集特斯拉、SpaceX、Boring Company 以及 Neuralink 等公司的训练数据来实现这一目标。

X 是马斯克旗下的社交媒体平台，已将 xEI 几个月前推出的聊天机器人 Grok 整合到平台中作为付费附加功能。通过 Grok，X 不仅是一个客户，还为 Grok 提供了大量的分发。未来，Grok 将从马斯克的其他公司获取数据，帮助其在许多方面掌握物理世界，从真正实现自动驾驶汽车开始。

xAI 的快速发展可能最直接受益的是 X 本身。尽管自马斯克收购 X 后，该平台在过去1.5年中变成了一个有毒的池塘，并且其价值大幅下降，但马斯克已确保 X 持有 xAI 的股份，因此 X 将从 xEI 的任何增长中受益。

对于 OpenAI 来说，情况尚不明朗。自其 ChatGPT 聊天机器人发布以来，OpenAI 已成为历史上增长最快的初创公司。埃隆・马斯克一直将 OpenAI 视为竞争对手，最近他还起诉了 OpenAI。他公开批评了 OpenAI 的联合创始人 Sam Altman，并提议 OpenAI 改名为 ClosedAI。

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