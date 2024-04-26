B站推出必剪Studio 国内免费数字分身定制工具

站长之家（ChinaZ.com）4月26日 消息:今日，B站正式推出了国内首款免费的数字分身定制工具——“必剪Studio”，该工具集数字分身与音色定制功能于一身，旨在帮助视频与音频创作者显著提升创作效率。

借助先进的AI技术，“必剪Studio”中的数字分身功能能够利用真人的视频与语音数据，精准地生成1:1的人物数字模型。创作者在获得这一模型后，只需简单地导入录音文件或输入文本，即可快速生成具有类似实拍效果的出镜口播视频，从而大大简化了传统的实拍出镜环节。

此外，“必剪Studio”还提供了音色定制功能。用户提交30分钟的音频后，系统便能通过AI技术生成具有用户个人特色的音色模型。有了这一模型，UP主只需输入文字，系统便能迅速生成对应的语音，极大地提升了创作者的效率。

值得一提的是，为保护用户的个人隐私及信息安全，该定制模型将严格限定为UP主个人使用，确保用户数据的安全与私密。

从数据上来看，AI内容已成为B站增长最为迅猛的科技类内容之一。过去一年中，B站的UP主们累计创作了超过100万篇与AI相关的稿件，而AI内容的消费人群中，有高达60%为00后，显示出年轻用户对AI技术的极高热情。这种热情也催生了一系列爆款视频，涵盖了科普资讯、AI技术应用、数字人以及创意应用等多个领域。

在AI话题的讨论上，B站的表现尤为突出，其TGI指数在国内众多内容平台中独树一帜，突破了200的大关，成为了国内最重要的AI内容消费平台之一。随着“必剪Studio”的推出，B站将进一步推动AI技术在视频创作领域的应用，助力UP主们提升创作效率，同时也将促进B站AI技术使用及相关内容的消费增长。

体验地址：https://top.aibase.com/tool/bijian-studio

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