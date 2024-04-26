OpenAI正在开发SearchGPT 将成Perplexity强有力的竞争对手

站长之家（ChinaZ.com）4月26日 消息:OpenAI 正在积极开发 Perplexity 的竞争对手——Sonic - SNC（SearchGPT），目前该工具已经进入评估阶段，并新增了多项实用功能。

域名:https://search.chatgpt.com

SearchGPT 的新增功能包括:

图像搜索: 用户现在可以进行图像搜索，增强了信息检索的能力。

多样小工具: 集成了多种实用小工具，如天气、计算器、体育信息（包括赛程、排名等）、财经数据以及时区差异计算器。

可进行后续提问: 用户可以基于搜索结果进行后续提问，提高了交互的连贯性和深度。

评估阶段使用的模型和搜索引擎:

GPT-4Lite（Scallion; POR）: 一个精简版的GPT-4模型，专为性能优化而设计。

GPT-4: OpenAI的最新大型语言模型，代表了当前最先进的自然语言处理能力。

GPT3.5（Sahara-V）: 一个成熟的模型版本，提供了浏览和视觉功能。

搜索引擎集成: 结合了包括Bing（POR）、Sydney、Fortis在内的多种搜索引擎，以及内部搜索引擎Labrador，以提供更全面和准确的搜索结果。

OpenAI 通过 SearchGPT 的开发，展示了其在提升用户交互体验和搜索能力方面的持续进步。这款工具的推出不仅将为用户带来更加丰富和便捷的搜索体验，也可能对现有的搜索引擎市场造成一定的影响。

随着评估阶段的进行，我们可以期待 SearchGPT 在未来几个月内正式发布，届时它将与 Perplexity 形成竞争，推动整个行业向更智能、更个性化的搜索服务发展。

（举报）