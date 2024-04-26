微软宣布将向海外AI领域投资近100亿美元

划重点: ⭐️ 微软近期宣布将近100亿美元投资于海外人工智能领域，以保持在这一关键市场中的领先地位。 ⭐️ 生成式人工智能被吹捧为新的工业革命，成为硅谷最新的科技风潮，微软通过 OpenAI 的 ChatGPT 取得成功，成为全球市值最高的公司。 ⭐️ 微软在德国、西班牙和日本相继投资了34亿美元，21亿美元和29亿美元，以及与法国和阿联酋的 AI 公司签约，强化了其在全球人工智能领域的地位。

站长之家（ChinaZ.com）4月26日 消息:近期，微软宣布在海外人工智能领域投资近100亿美元，旨在保持在这一关键市场中的领先地位。生成式人工智能被誉为新的工业革命，在硅谷掀起了一股科技风潮，而微软作为 OpenAI 的主要支持者，通过其 ChatGPT 项目取得了巨大成功，成为全球市值最高的公司。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

自 ChatGPT 在2022年问世以来，微软一直在人工智能领域大力发展，并且没有停下脚步。今年2月以来，微软在德国投资了34亿美元，在西班牙投资了21亿美元，在日本投资了29亿美元，计划在两年内建设 AI-ready 数据中心，培训数百万人参与人工智能相关工作，并为支持其资源需求的能源基础设施提供资金。

微软的 AI 策略是 “押注”。该集团在不同策略上进行投资，有些策略更有可能取得成功。除了与其盟友 OpenAI 签约外，微软还与法国 AI 初创公司 Mistral 签署了一项为期多年的协议，将向其投资1500万欧元。此外，微软还将向总部位于阿联酋的 AI 公司 G42投资15亿美元，并获得董事会席位。

微软在海外人工智能领域的投资已经引起了广泛关注。随着各大科技巨头不断加大在 AI 领域的投资力度，人工智能市场也变得日益竞争激烈。微软此举旨在加强其在全球人工智能领域的地位，为其未来的发展打下坚实基础。

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