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4月国产网络游戏版号下发 共95款游戏获批

2024-04-26 15:19 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月26日 消息:今日，国家新闻出版署发布4月国产网络游戏审批信息，共95款游戏获批

在这批获批的游戏中，有几款作品格外引人注目。比如备受玩家喜爱的《大侠立志传》和《盗墓笔记：启程》。

同时，雷霆公司推出的《方块大陆》也成功获批，这款游戏以其新颖的创意和丰富的游戏内容，吸引了大量玩家的关注。网易的《破碎之地》同样备受期待，其精美的画面和深度的游戏体验，让玩家们翘首以盼。

此外，中青宝也有多款游戏获得批准，包括《华夏绘世录》、《古今2-风起蓬莱》以及《迷失岛外传南瓜镇》等，这些游戏各具特色，无论是题材还是玩法都充满了创意和新鲜感。

除了这些知名的作品外，还有一些端游如《窗台上的蝴蝶》、《深暗森林》、《无尽梦回》以及《暮色大师》也成功获得了审批。同时，PS 游戏《失落之魂》的获批也引起了玩家们的热烈讨论，这款游戏的独特风格和深度玩法，无疑将为玩家们带来全新的游戏体验。

序号名称申报类别出版单位运营单位批复文号出版物号批准时间
1碧优蒂的世界移动广东海燕电子音像出版社有限公司深圳零点一娱乐科技有限公司国新出审〔2024〕796号ISBN978-7-498-13394-62024年04月22日
2便利城堡移动-休闲益智上海双盟网络科技有限公司上海爽游信息科技有限公司国新出审〔2024〕797号ISBN978-7-498-13395-32024年04月22日
3兵器王者移动山东科学技术出版社有限公司青岛蓝飞互娱科技股份有限公司国新出审〔2024〕798号ISBN978-7-498-13396-02024年04月22日
4布偶派对移动江苏凤凰电子音像出版社有限公司南京拾光同行科技有限公司国新出审〔2024〕799号ISBN978-7-498-13397-72024年04月22日
5部落起源移动武汉手盟网络科技股份有限公司武汉繁花互娱信息技术有限公司国新出审〔2024〕800号ISBN978-7-498-13398-42024年04月22日
6部落与战争移动-休闲益智海南省电子音像出版社有限公司海南喜相逢网络有限公司国新出审〔2024〕801号ISBN978-7-498-13399-12024年04月22日
7猜歌我最牛移动-休闲益智杭州群游科技有限公司成都颂佳科技有限公司国新出审〔2024〕802号ISBN978-7-498-13400-42024年04月22日
8彩蛋跑酷移动-休闲益智杭州群游科技有限公司杭州圈外网络科技有限公司国新出审〔2024〕803号ISBN978-7-498-13401-12024年04月22日
9苍穹旅迹移动-休闲益智海南省电子音像出版社有限公司海南昱明信息科技有限公司国新出审〔2024〕804号ISBN978-7-498-13402-82024年04月22日
10冲破一切移动-休闲益智上海科学技术文献出版社有限公司上海邮塔网络科技有限公司国新出审〔2024〕805号ISBN978-7-498-13403-52024年04月22日
11传承:利萨斯英雄移动海南省电子音像出版社有限公司海南高图网络科技有限公司国新出审〔2024〕806号ISBN978-7-498-13404-22024年04月22日
12窗台上的蝴蝶移动、客户端江苏凤凰电子音像出版社有限公司江苏凤凰数字传媒有限公司国新出审〔2024〕807号ISBN978-7-498-13405-92024年04月22日
13垂钓大师移动方圆电子音像出版社有限责任公司长沙指色网络科技有限公司国新出审〔2024〕808号ISBN978-7-498-13406-62024年04月22日
14大侠立志传移动辽宁电子出版社有限责任公司北京质数幻方技术有限公司国新出审〔2024〕809号ISBN978-7-498-13407-32024年04月22日
15单机五子棋移动-休闲益智杭州边锋网络技术有限公司杭州边浙网络技术有限公司国新出审〔2024〕810号ISBN978-7-498-13408-02024年04月22日
16盗墓笔记:启程移动上海恺英网络科技有限公司上海悦腾网络科技有限公司国新出审〔2024〕811号ISBN978-7-498-13409-72024年04月22日
17地下城与领主移动广东音像出版社有限公司广州卓游信息科技有限公司国新出审〔2024〕812号ISBN978-7-498-13410-32024年04月22日
18点击骑士移动上海双盟网络科技有限公司上海沛炫网络科技有限公司国新出审〔2024〕813号ISBN978-7-498-13411-02024年04月22日
19动物花店移动-休闲益智黑龙江科学技术出版社有限公司海南彩苻科技有限公司国新出审〔2024〕814号ISBN978-7-498-13412-72024年04月22日
20都市模拟摩托车移动-休闲益智辽宁电子出版社有限责任公司南京天豆互动网络科技有限公司国新出审〔2024〕815号ISBN978-7-498-13413-42024年04月22日
21方块大陆移动厦门雷霆互动网络有限公司厦门磐奕互动信息技术有限公司国新出审〔2024〕816号ISBN978-7-498-13414-12024年04月22日
22烽火冲突移动-休闲益智杭州紫府网络科技有限公司深圳市掌上方舟科技有限公司国新出审〔2024〕817号ISBN978-7-498-13415-82024年04月22日
23弓箭射手移动-休闲益智黑龙江龙华数字出版股份有限公司北京创想乐地科技有限公司国新出审〔2024〕818号ISBN978-7-498-13416-52024年04月22日
24古今2-风起蓬莱移动深圳中青宝互动网络股份有限公司深圳市苏摩科技有限公司国新出审〔2024〕819号ISBN978-7-498-13417-22024年04月22日
25哈狗游戏棋开得胜五子棋移动-休闲益智杭州美盛游戏技术开发有限公司杭州哈狗网络科技有限公司国新出审〔2024〕820号ISBN978-7-498-13418-92024年04月22日
26哈灵斗兽棋移动-休闲益智上海同济大学电子音像出版社有限公司柏项网络科技（上海）有限公司国新出审〔2024〕821号ISBN978-7-498-13419-62024年04月22日
27黑光生存进化移动苏州蜗牛数字科技股份有限公司苏州蜗牛数字科技股份有限公司国新出审〔2024〕822号ISBN978-7-498-13420-22024年04月22日
28华夏绘世录移动深圳中青宝互动网络股份有限公司厦门哇虎哇虎科技有限公司国新出审〔2024〕823号ISBN978-7-498-13421-92024年04月22日
29回转世界移动-休闲益智浙江出版集团数字传媒有限公司杭州悦动互娱科技有限公司国新出审〔2024〕824号ISBN978-7-498-13422-62024年04月22日
30魂色移动上海方寸信息科技有限公司上海魂色信息科技有限公司国新出审〔2024〕825号ISBN978-7-498-13423-32024年04月22日
31魂墟秘境移动杭州润趣科技有限公司杭州魂族网络科技有限公司国新出审〔2024〕826号ISBN978-7-498-13424-02024年04月22日
32火车司机真实旅途移动-休闲益智湖北省扬子江影音有限责任公司南京原极信息科技有限公司国新出审〔2024〕827号ISBN978-7-498-13425-72024年04月22日
33火线入侵移动-休闲益智杭州紫府网络科技有限公司北京赛诺斯科技发展有限责任公司国新出审〔2024〕828号ISBN978-7-498-13426-42024年04月22日
34机甲飞行战机移动-休闲益智湖北省扬子江影音有限责任公司北京掌上易游科技有限公司国新出审〔2024〕829号ISBN978-7-498-13427-12024年04月22日
35激斗英雄移动杭州群游科技有限公司广州晟越信息技术有限公司国新出审〔2024〕830号ISBN978-7-498-13428-82024年04月22日
36极限飞速移动-休闲益智杭州润趣科技有限公司南京龙向飞网络科技有限公司国新出审〔2024〕831号ISBN978-7-498-13429-52024年04月22日
37剑影乱武移动杭州渡口网络科技有限公司厦门任势网络科技有限公司国新出审〔2024〕832号ISBN978-7-498-13430-12024年04月22日
38江湖如梦移动重庆华龙网集团股份有限公司成都未来式互动科技有限公司国新出审〔2024〕833号ISBN978-7-498-13431-82024年04月22日
39九州立志传移动杭州盛迈通信技术有限公司浙江十勇士网络科技有限公司国新出审〔2024〕834号ISBN978-7-498-13432-52024年04月22日
40开心下象棋移动-休闲益智杭州烈焰网络技术有限公司南阳新创元软件有限公司国新出审〔2024〕835号ISBN978-7-498-13433-22024年04月22日
41黎明堡垒移动广东海燕电子音像出版社有限公司北京龙创悦动网络科技有限公司国新出审〔2024〕836号ISBN978-7-498-13434-92024年04月22日
42猎龙联盟移动湖南电子音像出版社有限责任公司天津英雄互娱科技有限公司国新出审〔2024〕837号ISBN978-7-498-13435-62024年04月22日
43龙族:卡塞尔之门移动江苏凤凰电子音像出版社有限公司淮安祖龙科技有限公司国新出审〔2024〕838号ISBN978-7-498-13436-32024年04月22日
44萌娘战记移动-休闲益智辽宁电子出版社有限责任公司厦门玩美网络科技有限公司国新出审〔2024〕839号ISBN978-7-498-13437-02024年04月22日
45梦幻萌兔泡泡移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司深圳市润谦科技有限公司国新出审〔2024〕840号ISBN978-7-498-13438-72024年04月22日
46迷城契约移动杭州渡口网络科技有限公司上海日次网络科技有限公司国新出审〔2024〕841号ISBN978-7-498-13439-42024年04月22日
47迷失岛外传南瓜镇移动、客户端深圳中青宝互动网络股份有限公司上海胖布丁网络科技有限公司国新出审〔2024〕842号ISBN978-7-498-13440-02024年04月22日
48迷之实验室移动-休闲益智吉林音像出版社有限责任公司南京游鸣信息科技有限公司国新出审〔2024〕843号ISBN978-7-498-13441-72024年04月22日
49瞄准之路移动-休闲益智浙江出版集团数字传媒有限公司北京多多游科技有限公司国新出审〔2024〕844号ISBN978-7-498-13442-42024年04月22日
50魔力宝贝:启程移动华东师范大学电子音像出版社有限公司上海塔游网络科技有限公司国新出审〔2024〕845号ISBN978-7-498-13443-12024年04月22日
51默途移动-休闲益智黑龙江科学技术出版社有限公司北京三鼎梦软件服务有限公司国新出审〔2024〕846号ISBN978-7-498-13444-82024年04月22日
52暮色大师移动、客户端江苏凤凰数字传媒有限公司海南哈嘶哈嘶科技有限公司国新出审〔2024〕847号ISBN978-7-498-13445-52024年04月22日
53脑力治愈移动-休闲益智上海晨路信息科技股份有限公司上海纵艺网络科技有限公司国新出审〔2024〕848号ISBN978-7-498-13446-22024年04月22日
54泡泡侠移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司深圳市乐无极科技有限公司国新出审〔2024〕849号ISBN978-7-498-13447-92024年04月22日
55砰砰部落移动重庆聚购科技发展有限公司重庆星耀互娱科技有限公司国新出审〔2024〕850号ISBN978-7-498-13448-62024年04月22日
56破碎之地移动、客户端广州网易计算机系统有限公司杭州网易雷火科技有限公司国新出审〔2024〕851号ISBN978-7-498-13449-32024年04月22日
57奇妙列车移动方圆电子音像出版社有限责任公司两英里科技成都有限公司国新出审〔2024〕852号ISBN978-7-498-13450-92024年04月22日
58骑士泡泡龙移动-休闲益智海南省电子音像出版社有限公司海南星泊信息科技有限公司国新出审〔2024〕853号ISBN978-7-498-13451-62024年04月22日
59千翼战机移动北京侠客行网络技术有限公司北京爱乐游文化发展有限公司国新出审〔2024〕854号ISBN978-7-498-13452-32024年04月22日
60前进吧!英雄移动-休闲益智杭州烈焰网络技术有限公司杭州云圈网络科技有限公司国新出审〔2024〕855号ISBN978-7-498-13453-02024年04月22日
61荣耀赛车手移动-休闲益智浙江出版集团数字传媒有限公司北京光耀大地科技有限公司国新出审〔2024〕856号ISBN978-7-498-13454-72024年04月22日
62荣誉守卫战移动-休闲益智上海晨路信息科技股份有限公司上海娜兰网络科技有限公司国新出审〔2024〕857号ISBN978-7-498-13455-42024年04月22日
63三国:冰河时代移动上海双盟网络科技有限公司北京雪境科技有限公司国新出审〔2024〕858号ISBN978-7-498-13456-12024年04月22日
64森谷派对移动方圆电子音像出版社有限责任公司广州海狸网络有限公司国新出审〔2024〕859号ISBN978-7-498-13457-82024年04月22日
65深暗森林移动、客户端江苏凤凰数字传媒有限公司厦门游乐互动科技有限公司国新出审〔2024〕860号ISBN978-7-498-13458-52024年04月22日
66深渊之战移动-休闲益智湖北省扬子江影音有限责任公司武汉巨有趣互动科技有限公司国新出审〔2024〕861号ISBN978-7-498-13459-22024年04月22日
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68神域纪元移动杭州美盛游戏技术开发有限公司海南悦升信息技术有限公司国新出审〔2024〕863号ISBN978-7-498-13461-52024年04月22日
69失落之魂客户端、游戏机（PS）游戏上海声像电子出版社上海东方明珠文化发展有限公司国新出审〔2024〕864号ISBN978-7-498-13462-22024年04月22日
70十洲繁华景移动深圳中青宝互动网络股份有限公司广州十洲记网络有限公司国新出审〔2024〕865号ISBN978-7-498-13463-92024年04月22日
71时隙之旅移动杭州润趣科技有限公司杭州游聚信息技术有限公司国新出审〔2024〕866号ISBN978-7-498-13464-62024年04月22日
72守护大世界移动华东师范大学电子音像出版社有限公司世熠网络科技（上海）有限公司国新出审〔2024〕867号ISBN978-7-498-13465-32024年04月22日
73蔬果英雄移动-休闲益智天津电子出版社有限公司北京乐逍游网络科技有限公司国新出审〔2024〕868号ISBN978-7-498-13466-02024年04月22日
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76涂鸦王者移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司深圳市禅游科技股份有限公司国新出审〔2024〕871号ISBN978-7-498-13469-12024年04月22日
77挖矿与勇士拯救世界移动-休闲益智上海晨路信息科技股份有限公司汇稀网络科技（上海）有限公司国新出审〔2024〕872号ISBN978-7-498-13470-72024年04月22日
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79我的回合移动杭州盛迈通信技术有限公司杭州傲娇网络科技有限公司国新出审〔2024〕874号ISBN978-7-498-13472-12024年04月22日
80我开动物园那些年移动四川数字出版传媒有限公司成都上游数字娱乐有限公司国新出审〔2024〕875号ISBN978-7-498-13473-82024年04月22日
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82无尽梦回移动、客户端杭州紫府网络科技有限公司杭州弹指宇宙科技有限公司国新出审〔2024〕877号ISBN978-7-498-13475-22024年04月22日
83象棋先生移动-休闲益智杭州烈焰网络技术有限公司大丰黑贝信息技术有限公司国新出审〔2024〕878号ISBN978-7-498-13476-92024年04月22日
84逍遥侠旅移动广州盈正信息技术有限公司杭州观南网络科技有限公司国新出审〔2024〕879号ISBN978-7-498-13477-62024年04月22日
85小火鸡蹦蹦跳移动-休闲益智辽宁电子出版社有限责任公司北京凝云智跃科技有限公司国新出审〔2024〕880号ISBN978-7-498-13478-32024年04月22日
86星辰变:归来移动江苏凤凰电子音像出版社有限公司江苏欢娱网络科技有限公司国新出审〔2024〕881号ISBN978-7-498-13479-02024年04月22日
87异梦之境移动湖北省扬子江影音有限责任公司广州卓动信息科技有限公司国新出审〔2024〕882号ISBN978-7-498-13480-62024年04月22日
88游苑军棋移动-休闲益智上海乐蜀网络科技股份有限公司上海乐蜀网络科技股份有限公司国新出审〔2024〕883号ISBN978-7-498-13481-32024年04月22日
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