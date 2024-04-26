4月国产网络游戏版号下发 共95款游戏获批

站长之家(ChinaZ.com) 4月26日 消息:今日，国家新闻出版署发布4月国产网络游戏审批信息，共95款游戏获批。

在这批获批的游戏中，有几款作品格外引人注目。比如备受玩家喜爱的《大侠立志传》和《盗墓笔记：启程》。

同时，雷霆公司推出的《方块大陆》也成功获批，这款游戏以其新颖的创意和丰富的游戏内容，吸引了大量玩家的关注。网易的《破碎之地》同样备受期待，其精美的画面和深度的游戏体验，让玩家们翘首以盼。

此外，中青宝也有多款游戏获得批准，包括《华夏绘世录》、《古今2-风起蓬莱》以及《迷失岛外传南瓜镇》等，这些游戏各具特色，无论是题材还是玩法都充满了创意和新鲜感。

除了这些知名的作品外，还有一些端游如《窗台上的蝴蝶》、《深暗森林》、《无尽梦回》以及《暮色大师》也成功获得了审批。同时，PS 游戏《失落之魂》的获批也引起了玩家们的热烈讨论，这款游戏的独特风格和深度玩法，无疑将为玩家们带来全新的游戏体验。

序号 名称 申报类别 出版单位 运营单位 批复文号 出版物号 批准时间 1 碧优蒂的世界 移动 广东海燕电子音像出版社有限公司 深圳零点一娱乐科技有限公司 国新出审〔2024〕796号 ISBN978-7-498-13394-6 2024年04月22日 2 便利城堡 移动-休闲 益智 上海双盟网络科技有限公司 上海爽游信息科技有限公司 国新出审〔2024〕797号 ISBN978-7-498-13395-3 2024年04月22日 3 兵器 王者 移动 山东科学技术出版社有限公司 青岛蓝飞互娱科技股份有限公司 国新出审〔2024〕798号 ISBN978-7-498-13396-0 2024年04月22日 4 布偶派对 移动 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 南京拾光同行科技有限公司 国新出审〔2024〕799号 ISBN978-7-498-13397-7 2024年04月22日 5 部落起源 移动 武汉手盟网络科技股份有限公司 武汉繁花互娱信息技术有限公司 国新出审〔2024〕800号 ISBN978-7-498-13398-4 2024年04月22日 6 部落与战争 移动-休闲 益智 海南省电子音像出版社有限公司 海南喜相逢网络有限公司 国新出审〔2024〕801号 ISBN978-7-498-13399-1 2024年04月22日 7 猜歌我最牛 移动-休闲 益智 杭州群游科技有限公司 成都颂佳科技有限公司 国新出审〔2024〕802号 ISBN978-7-498-13400-4 2024年04月22日 8 彩蛋跑酷 移动-休闲 益智 杭州群游科技有限公司 杭州圈外网络科技有限公司 国新出审〔2024〕803号 ISBN978-7-498-13401-1 2024年04月22日 9 苍穹旅迹 移动-休闲 益智 海南省电子音像出版社有限公司 海南昱明信息科技有限公司 国新出审〔2024〕804号 ISBN978-7-498-13402-8 2024年04月22日 10 冲破一切 移动-休闲 益智 上海科学技术文献出版社有限公司 上海邮塔网络科技有限公司 国新出审〔2024〕805号 ISBN978-7-498-13403-5 2024年04月22日 11 传承:利萨斯英雄 移动 海南省电子音像出版社有限公司 海南高图网络科技有限公司 国新出审〔2024〕806号 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