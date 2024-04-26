4月国产网络游戏版号下发 共95款游戏获批

站长之家(ChinaZ.com) 4月26日 消息:今日，国家新闻出版署发布4月国产网络游戏审批信息，共95款游戏获批。
在这批获批的游戏中，有几款作品格外引人注目。比如备受玩家喜爱的《大侠立志传》和《盗墓笔记：启程》。
同时，雷霆公司推出的《方块大陆》也成功获批，这款游戏以其新颖的创意和丰富的游戏内容，吸引了大量玩家的关注。网易的《破碎之地》同样备受期待，其精美的画面和深度的游戏体验，让玩家们翘首以盼。
此外，中青宝也有多款游戏获得批准，包括《华夏绘世录》、《古今2-风起蓬莱》以及《迷失岛外传南瓜镇》等，这些游戏各具特色，无论是题材还是玩法都充满了创意和新鲜感。
除了这些知名的作品外，还有一些端游如《窗台上的蝴蝶》、《深暗森林》、《无尽梦回》以及《暮色大师》也成功获得了审批。同时，PS 游戏《失落之魂》的获批也引起了玩家们的热烈讨论，这款游戏的独特风格和深度玩法，无疑将为玩家们带来全新的游戏体验。
|序号
|名称
|申报类别
|出版单位
|运营单位
|批复文号
|出版物号
|批准时间
|1
|碧优蒂的世界
|移动
|广东海燕电子音像出版社有限公司
|深圳零点一娱乐科技有限公司
|国新出审〔2024〕796号
|ISBN978-7-498-13394-6
|2024年04月22日
|2
|便利城堡
|移动-休闲益智
|上海双盟网络科技有限公司
|上海爽游信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕797号
|ISBN978-7-498-13395-3
|2024年04月22日
|3
|兵器王者
|移动
|山东科学技术出版社有限公司
|青岛蓝飞互娱科技股份有限公司
|国新出审〔2024〕798号
|ISBN978-7-498-13396-0
|2024年04月22日
|4
|布偶派对
|移动
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|南京拾光同行科技有限公司
|国新出审〔2024〕799号
|ISBN978-7-498-13397-7
|2024年04月22日
|5
|部落起源
|移动
|武汉手盟网络科技股份有限公司
|武汉繁花互娱信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕800号
|ISBN978-7-498-13398-4
|2024年04月22日
|6
|部落与战争
|移动-休闲益智
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南喜相逢网络有限公司
|国新出审〔2024〕801号
|ISBN978-7-498-13399-1
|2024年04月22日
|7
|猜歌我最牛
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|成都颂佳科技有限公司
|国新出审〔2024〕802号
|ISBN978-7-498-13400-4
|2024年04月22日
|8
|彩蛋跑酷
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|杭州圈外网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕803号
|ISBN978-7-498-13401-1
|2024年04月22日
|9
|苍穹旅迹
|移动-休闲益智
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南昱明信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕804号
|ISBN978-7-498-13402-8
|2024年04月22日
|10
|冲破一切
|移动-休闲益智
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海邮塔网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕805号
|ISBN978-7-498-13403-5
|2024年04月22日
|11
|传承:利萨斯英雄
|移动
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南高图网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕806号
|ISBN978-7-498-13404-2
|2024年04月22日
|12
|窗台上的蝴蝶
|移动、客户端
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|江苏凤凰数字传媒有限公司
|国新出审〔2024〕807号
|ISBN978-7-498-13405-9
|2024年04月22日
|13
|垂钓大师
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|长沙指色网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕808号
|ISBN978-7-498-13406-6
|2024年04月22日
|14
|大侠立志传
|移动
|辽宁电子出版社有限责任公司
|北京质数幻方技术有限公司
|国新出审〔2024〕809号
|ISBN978-7-498-13407-3
|2024年04月22日
|15
|单机五子棋
|移动-休闲益智
|杭州边锋网络技术有限公司
|杭州边浙网络技术有限公司
|国新出审〔2024〕810号
|ISBN978-7-498-13408-0
|2024年04月22日
|16
|盗墓笔记:启程
|移动
|上海恺英网络科技有限公司
|上海悦腾网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕811号
|ISBN978-7-498-13409-7
|2024年04月22日
|17
|地下城与领主
|移动
|广东音像出版社有限公司
|广州卓游信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕812号
|ISBN978-7-498-13410-3
|2024年04月22日
|18
|点击骑士
|移动
|上海双盟网络科技有限公司
|上海沛炫网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕813号
|ISBN978-7-498-13411-0
|2024年04月22日
|19
|动物花店
|移动-休闲益智
|黑龙江科学技术出版社有限公司
|海南彩苻科技有限公司
|国新出审〔2024〕814号
|ISBN978-7-498-13412-7
|2024年04月22日
|20
|都市模拟摩托车
|移动-休闲益智
|辽宁电子出版社有限责任公司
|南京天豆互动网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕815号
|ISBN978-7-498-13413-4
|2024年04月22日
|21
|方块大陆
|移动
|厦门雷霆互动网络有限公司
|厦门磐奕互动信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕816号
|ISBN978-7-498-13414-1
|2024年04月22日
|22
|烽火冲突
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|深圳市掌上方舟科技有限公司
|国新出审〔2024〕817号
|ISBN978-7-498-13415-8
|2024年04月22日
|23
|弓箭射手
|移动-休闲益智
|黑龙江龙华数字出版股份有限公司
|北京创想乐地科技有限公司
|国新出审〔2024〕818号
|ISBN978-7-498-13416-5
|2024年04月22日
|24
|古今2-风起蓬莱
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|深圳市苏摩科技有限公司
|国新出审〔2024〕819号
|ISBN978-7-498-13417-2
|2024年04月22日
|25
|哈狗游戏棋开得胜五子棋
|移动-休闲益智
|杭州美盛游戏技术开发有限公司
|杭州哈狗网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕820号
|ISBN978-7-498-13418-9
|2024年04月22日
|26
|哈灵斗兽棋
|移动-休闲益智
|上海同济大学电子音像出版社有限公司
|柏项网络科技（上海）有限公司
|国新出审〔2024〕821号
|ISBN978-7-498-13419-6
|2024年04月22日
|27
|黑光生存进化
|移动
|苏州蜗牛数字科技股份有限公司
|苏州蜗牛数字科技股份有限公司
|国新出审〔2024〕822号
|ISBN978-7-498-13420-2
|2024年04月22日
|28
|华夏绘世录
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|厦门哇虎哇虎科技有限公司
|国新出审〔2024〕823号
|ISBN978-7-498-13421-9
|2024年04月22日
|29
|回转世界
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|杭州悦动互娱科技有限公司
|国新出审〔2024〕824号
|ISBN978-7-498-13422-6
|2024年04月22日
|30
|魂色
|移动
|上海方寸信息科技有限公司
|上海魂色信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕825号
|ISBN978-7-498-13423-3
|2024年04月22日
|31
|魂墟秘境
|移动
|杭州润趣科技有限公司
|杭州魂族网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕826号
|ISBN978-7-498-13424-0
|2024年04月22日
|32
|火车司机真实旅途
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|南京原极信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕827号
|ISBN978-7-498-13425-7
|2024年04月22日
|33
|火线入侵
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|北京赛诺斯科技发展有限责任公司
|国新出审〔2024〕828号
|ISBN978-7-498-13426-4
|2024年04月22日
|34
|机甲飞行战机
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|北京掌上易游科技有限公司
|国新出审〔2024〕829号
|ISBN978-7-498-13427-1
|2024年04月22日
|35
|激斗英雄
|移动
|杭州群游科技有限公司
|广州晟越信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕830号
|ISBN978-7-498-13428-8
|2024年04月22日
|36
|极限飞速
|移动-休闲益智
|杭州润趣科技有限公司
|南京龙向飞网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕831号
|ISBN978-7-498-13429-5
|2024年04月22日
|37
|剑影乱武
|移动
|杭州渡口网络科技有限公司
|厦门任势网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕832号
|ISBN978-7-498-13430-1
|2024年04月22日
|38
|江湖如梦
|移动
|重庆华龙网集团股份有限公司
|成都未来式互动科技有限公司
|国新出审〔2024〕833号
|ISBN978-7-498-13431-8
|2024年04月22日
|39
|九州立志传
|移动
|杭州盛迈通信技术有限公司
|浙江十勇士网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕834号
|ISBN978-7-498-13432-5
|2024年04月22日
|40
|开心下象棋
|移动-休闲益智
|杭州烈焰网络技术有限公司
|南阳新创元软件有限公司
|国新出审〔2024〕835号
|ISBN978-7-498-13433-2
|2024年04月22日
|41
|黎明堡垒
|移动
|广东海燕电子音像出版社有限公司
|北京龙创悦动网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕836号
|ISBN978-7-498-13434-9
|2024年04月22日
|42
|猎龙联盟
|移动
|湖南电子音像出版社有限责任公司
|天津英雄互娱科技有限公司
|国新出审〔2024〕837号
|ISBN978-7-498-13435-6
|2024年04月22日
|43
|龙族:卡塞尔之门
|移动
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|淮安祖龙科技有限公司
|国新出审〔2024〕838号
|ISBN978-7-498-13436-3
|2024年04月22日
|44
|萌娘战记
|移动-休闲益智
|辽宁电子出版社有限责任公司
|厦门玩美网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕839号
|ISBN978-7-498-13437-0
|2024年04月22日
|45
|梦幻萌兔泡泡
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|深圳市润谦科技有限公司
|国新出审〔2024〕840号
|ISBN978-7-498-13438-7
|2024年04月22日
|46
|迷城契约
|移动
|杭州渡口网络科技有限公司
|上海日次网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕841号
|ISBN978-7-498-13439-4
|2024年04月22日
|47
|迷失岛外传南瓜镇
|移动、客户端
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|上海胖布丁网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕842号
|ISBN978-7-498-13440-0
|2024年04月22日
|48
|迷之实验室
|移动-休闲益智
|吉林音像出版社有限责任公司
|南京游鸣信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕843号
|ISBN978-7-498-13441-7
|2024年04月22日
|49
|瞄准之路
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|北京多多游科技有限公司
|国新出审〔2024〕844号
|ISBN978-7-498-13442-4
|2024年04月22日
|50
|魔力宝贝:启程
|移动
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|上海塔游网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕845号
|ISBN978-7-498-13443-1
|2024年04月22日
|51
|默途
|移动-休闲益智
|黑龙江科学技术出版社有限公司
|北京三鼎梦软件服务有限公司
|国新出审〔2024〕846号
|ISBN978-7-498-13444-8
|2024年04月22日
|52
|暮色大师
|移动、客户端
|江苏凤凰数字传媒有限公司
|海南哈嘶哈嘶科技有限公司
|国新出审〔2024〕847号
|ISBN978-7-498-13445-5
|2024年04月22日
|53
|脑力治愈
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海纵艺网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕848号
|ISBN978-7-498-13446-2
|2024年04月22日
|54
|泡泡侠
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|深圳市乐无极科技有限公司
|国新出审〔2024〕849号
|ISBN978-7-498-13447-9
|2024年04月22日
|55
|砰砰部落
|移动
|重庆聚购科技发展有限公司
|重庆星耀互娱科技有限公司
|国新出审〔2024〕850号
|ISBN978-7-498-13448-6
|2024年04月22日
|56
|破碎之地
|移动、客户端
|广州网易计算机系统有限公司
|杭州网易雷火科技有限公司
|国新出审〔2024〕851号
|ISBN978-7-498-13449-3
|2024年04月22日
|57
|奇妙列车
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|两英里科技成都有限公司
|国新出审〔2024〕852号
|ISBN978-7-498-13450-9
|2024年04月22日
|58
|骑士泡泡龙
|移动-休闲益智
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南星泊信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕853号
|ISBN978-7-498-13451-6
|2024年04月22日
|59
|千翼战机
|移动
|北京侠客行网络技术有限公司
|北京爱乐游文化发展有限公司
|国新出审〔2024〕854号
|ISBN978-7-498-13452-3
|2024年04月22日
|60
|前进吧!英雄
|移动-休闲益智
|杭州烈焰网络技术有限公司
|杭州云圈网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕855号
|ISBN978-7-498-13453-0
|2024年04月22日
|61
|荣耀赛车手
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|北京光耀大地科技有限公司
|国新出审〔2024〕856号
|ISBN978-7-498-13454-7
|2024年04月22日
|62
|荣誉守卫战
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海娜兰网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕857号
|ISBN978-7-498-13455-4
|2024年04月22日
|63
|三国:冰河时代
|移动
|上海双盟网络科技有限公司
|北京雪境科技有限公司
|国新出审〔2024〕858号
|ISBN978-7-498-13456-1
|2024年04月22日
|64
|森谷派对
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|广州海狸网络有限公司
|国新出审〔2024〕859号
|ISBN978-7-498-13457-8
|2024年04月22日
|65
|深暗森林
|移动、客户端
|江苏凤凰数字传媒有限公司
|厦门游乐互动科技有限公司
|国新出审〔2024〕860号
|ISBN978-7-498-13458-5
|2024年04月22日
|66
|深渊之战
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|武汉巨有趣互动科技有限公司
|国新出审〔2024〕861号
|ISBN978-7-498-13459-2
|2024年04月22日
|67
|神宠大作战3
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|石家庄龙游科技有限公司
|国新出审〔2024〕862号
|ISBN978-7-498-13460-8
|2024年04月22日
|68
|神域纪元
|移动
|杭州美盛游戏技术开发有限公司
|海南悦升信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕863号
|ISBN978-7-498-13461-5
|2024年04月22日
|69
|失落之魂
|客户端、游戏机（PS）游戏
|上海声像电子出版社
|上海东方明珠文化发展有限公司
|国新出审〔2024〕864号
|ISBN978-7-498-13462-2
|2024年04月22日
|70
|十洲繁华景
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|广州十洲记网络有限公司
|国新出审〔2024〕865号
|ISBN978-7-498-13463-9
|2024年04月22日
|71
|时隙之旅
|移动
|杭州润趣科技有限公司
|杭州游聚信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕866号
|ISBN978-7-498-13464-6
|2024年04月22日
|72
|守护大世界
|移动
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|世熠网络科技（上海）有限公司
|国新出审〔2024〕867号
|ISBN978-7-498-13465-3
|2024年04月22日
|73
|蔬果英雄
|移动-休闲益智
|天津电子出版社有限公司
|北京乐逍游网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕868号
|ISBN978-7-498-13466-0
|2024年04月22日
|74
|碳碳岛
|移动
|四川数字出版传媒有限公司
|成都实娱商业管理有限公司
|国新出审〔2024〕869号
|ISBN978-7-498-13467-7
|2024年04月22日
|75
|跳跃达人
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|上海海之水网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕870号
|ISBN978-7-498-13468-4
|2024年04月22日
|76
|涂鸦王者
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|深圳市禅游科技股份有限公司
|国新出审〔2024〕871号
|ISBN978-7-498-13469-1
|2024年04月22日
|77
|挖矿与勇士拯救世界
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|汇稀网络科技（上海）有限公司
|国新出审〔2024〕872号
|ISBN978-7-498-13470-7
|2024年04月22日
|78
|王者歇后语
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|深圳市来玩科技有限公司
|国新出审〔2024〕873号
|ISBN978-7-498-13471-4
|2024年04月22日
|79
|我的回合
|移动
|杭州盛迈通信技术有限公司
|杭州傲娇网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕874号
|ISBN978-7-498-13472-1
|2024年04月22日
|80
|我开动物园那些年
|移动
|四川数字出版传媒有限公司
|成都上游数字娱乐有限公司
|国新出审〔2024〕875号
|ISBN978-7-498-13473-8
|2024年04月22日
|81
|我要开武馆
|移动
|咪咕互动娱乐有限公司
|广州市友趣科技有限公司
|国新出审〔2024〕876号
|ISBN978-7-498-13474-5
|2024年04月22日
|82
|无尽梦回
|移动、客户端
|杭州紫府网络科技有限公司
|杭州弹指宇宙科技有限公司
|国新出审〔2024〕877号
|ISBN978-7-498-13475-2
|2024年04月22日
|83
|象棋先生
|移动-休闲益智
|杭州烈焰网络技术有限公司
|大丰黑贝信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕878号
|ISBN978-7-498-13476-9
|2024年04月22日
|84
|逍遥侠旅
|移动
|广州盈正信息技术有限公司
|杭州观南网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕879号
|ISBN978-7-498-13477-6
|2024年04月22日
|85
|小火鸡蹦蹦跳
|移动-休闲益智
|辽宁电子出版社有限责任公司
|北京凝云智跃科技有限公司
|国新出审〔2024〕880号
|ISBN978-7-498-13478-3
|2024年04月22日
|86
|星辰变:归来
|移动
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|江苏欢娱网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕881号
|ISBN978-7-498-13479-0
|2024年04月22日
|87
|异梦之境
|移动
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|广州卓动信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕882号
|ISBN978-7-498-13480-6
|2024年04月22日
|88
|游苑军棋
|移动-休闲益智
|上海乐蜀网络科技股份有限公司
|上海乐蜀网络科技股份有限公司
|国新出审〔2024〕883号
|ISBN978-7-498-13481-3
|2024年04月22日
|89
|驭龙少女
|移动
|重庆聚购科技发展有限公司
|成都简乐互动环娱科技有限公司
|国新出审〔2024〕884号
|ISBN978-7-498-13482-0
|2024年04月22日
|90
|元气赛车
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|上海久宜网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕885号
|ISBN978-7-498-13483-7
|2024年04月22日
|91
|元素勇士
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|深圳市大雁互娱科技有限公司
|国新出审〔2024〕886号
|ISBN978-7-498-13484-4
|2024年04月22日
|92
|战盟大乱斗
|移动
|杭州润趣科技有限公司
|厦门天赟科技有限公司
|国新出审〔2024〕887号
|ISBN978-7-498-13485-1
|2024年04月22日
|93
|长生炼丹师
|移动
|天津电子出版社有限公司
|成都极光互娱科技有限公司
|国新出审〔2024〕888号
|ISBN978-7-498-13486-8
|2024年04月22日
|94
|植物历险记
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|苏州幸运草网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕889号
|ISBN978-7-498-13487-5
|2024年04月22日
|95
|秩序之路
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海中澜天网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕890号
|ISBN978-7-498-13488-2
|2024年04月22日
（举报）