​Nothing Phone 1在Nothing OS 2.5.5更新中集成ChatGPT

划重点: - 💡 Nothing Phone1终于将在 Nothing OS2.5.5更新中获得 ChatGPT 集成。 - 💡 更新还将带来 RAM Booster 功能、状态栏的自定义选项、AI 算法等功能。 - 💡 用户可以通过 Play Store 安装最新版本的 ChatGPT 来使用 AI 聊天机器人。

站长之家(ChinaZ.com)4月26日 消息:Nothing Phone1终于在 Nothing OS2.5.5更新中获得了 ChatGPT 集成。该更新还带来了新功能、修复以及 ChatGPT 集成。Nothing 在推出其 TWS 耳机 Nothing Ear 和 Ear (a) 时宣布了与 NothingOS 的 ChatGPT 集成。

现在,公司已经开始在其智能手机上推出 Nothing OS2.5.5更新,该更新具有新功能、修复以及 ChatGPT 集成。最近,该公司为 Nothing Phone2推出了更新,现在又为 Phone1推出了更新,该更新还将支持 ChatGPT 集成。以下是 Nothing OS2.5.5更新带来的新功能。

Nothing 社区博客文章透露,Phone1将获得新的 Nothing OS2.5.5更新,这将为智能手机带来新功能和 ChatGPT 集成。通过集成,智能手机将获得几项先进功能。要在设备上使用 AI 聊天机器人,请从 Play Store 安装 ChatGPT 的最新版本。一旦安装完成,用户就可以在 Nothing X 应用中使用手势选项,从而使用户能够与 ChatGPT 进行语音对话。然而,此功能将通过 Nothing Ear 和 Nothing Ear A 耳塞工作。

用户还将在主屏幕上看到新的 ChatGPT 小部件,以便轻松访问。此外,在屏幕截图和剪贴板弹出窗口上将有一个新按钮,可以无缝地复制和粘贴内容以促使 ChatGPT。除了 ChatGPT 集成外,Nothing Phone1还将获得 RAM Booster 功能、状态栏的自定义选项、AI 算法、快速设置的新动画等功能。

如何下载 Nothing OS2.5.5更新:

在您的 Nothing 智能手机上,转到设置。

找到 “系统”,然后转到 “系统更新”。

一旦更新可用,您可以点击下载按钮安装 Nothing OS2.5.5。

一旦下载完成,您的智能手机将重新启动以成功集成所有新功能。

请注意,Nothing OS2.5.5正在逐步推出,因此,如果在您的设备上未出现,请等待5到6天后再次检查。

