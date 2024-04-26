雷军建言王传福一起搞生态：共同推动汽车行业进步发展

站长之家（ChinaZ.com）4月26日 消息:备受瞩目的2024北京车展盛大开幕，除了众多令人瞩目的新车亮相外，雷军和周鸿祎无疑成为了此次车展的两大焦点人物。

车展进入第二天，各大车企的领军人物依旧在展馆内频繁互动。其中，比亚迪董事长王传福亲自来到小米汽车的展台参观，受到了小米创始人雷军的热情接待。雷军向王传福详细介绍了小米汽车的外观设计以及车体结构特点，展现出了小米在汽车领域的创新实力。

在介绍过程中，雷军特别提到了小米SU7的部分细节设计，包括激光雷达、外后视镜以及车内螺纹孔等。他解释说，这个螺纹孔的设计非常巧妙，可以方便地安装运动相机或手机支架，为车主提供了更多的个性化选择。

此外，雷军还表达了他对于汽车内部配件的看法。他认为，通过减少车内的固定配置，采用更多的配件方式来解决，可以大大提高车辆的灵活性。他举例说，车内可以挂iPad、小米平台、桌板甚至衣架等，只要接口能够统一，车主就可以根据自己的需求来添加或替换配件。

王传福对于雷军的建议表示了认同，并回应称这需要组织起来进行进一步的探讨和合作。雷军则趁机提出了自己的建议，希望王传福能够牵头组织这样的合作。他表示，他已经与李想、何小鹏等业内人士进行了沟通，他们都对此表示了浓厚的兴趣。中午时分，李斌也加入了讨论，共同探讨如何统一生态，提高车辆的可玩性。

雷军表示，如果能够实现生态的统一，那么购买一辆车就相当于购买了一个可以装修的房子。车主可以根据自己的喜好和需求来添加各种配件，使车辆变得更加个性化和实用。他相信这样的理念将会得到越来越多消费者的认可和喜爱。

通过这次车展的互动，雷军不仅展示了小米在汽车领域的创新实力，还积极推动了业内合作与生态统一的发展。相信在未来，我们将会看到更多车企之间的合作与交流，共同推动汽车行业的进步与发展。

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