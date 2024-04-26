阿里AI模型EMO免费上线通义APP 一张照片即可开口唱歌说话

站长之家（ChinaZ.com）4月26日 消息:阿里云宣布，EMO模型成功在通义APP中上线，并且完全开放给所有用户免费使用。

如今，在通义千问APP内，用户只需简单三步操作:选择模版、上传照片、生成视频，即可轻松实现照片中人物演戏唱歌的神奇效果。

通义APP首批上线了多达80个EMO模板，涵盖了热门歌曲、网络热梗等多种内容。用户可以选择预置的音频来生成视频，但目前暂不支持用户自定义音频。

EMO模型是通义实验室精心研发的AI模型，其背后的肖像说话技术正是当前AIGC领域的热门话题。与传统的Talking Head技术相比，EMO模型采用了创新的弱控制设计，无需对人脸、人头或身体部分进行繁琐的3D建模，即可轻松驱动肖像开口说话。这不仅大大降低了视频生成的成本，还显著提升了视频的质量。

EMO模型具备强大的学习能力，能够编码人类表达情绪的能力。它能够将音频内容与人物的表情、嘴型精准匹配，甚至能将音频的语气特征和情绪色彩细腻地反映到人物的微表情上，使得生成的视频更加生动逼真。

自2月底通义实验室公布相关论文以来，EMO模型便受到了广泛关注，成为继Sora之后最受瞩目的AI模型之一。未来，EMO技术有望在数字人、数字教育、影视制作、虚拟陪伴、电商直播等众多领域发挥巨大潜力。

通义APP一直致力于为用户提供前沿模型的免费体验。除了EMO模型外，通义APP还推出了众多现象级应用，如“全民舞王”、“兵马俑跳科目三”、“金毛跳舞”等，这些应用背后的模型也均出自通义实验室。此外，通义APP还不断推出实用功能，如超长文档解析、AI编码助手、AI会议助手等，为用户提供全方位的超级AI助手服务。

体验地址：https://top.aibase.com/tool/tongyiqianwen

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