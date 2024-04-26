会颠勺的国产机器人来了！星尘智能推AI机器人Astribot S1 家务活全包

站长之家（ChinaZ.com）4月26日 消息:随着人工智能向通用人工智能（AGI）目标加速发展，星尘智能公司最新研发的AI机器人Astribot S1，以其卓越的操作性能，在同规格机器人中脱颖而出。Astribot S1在未经加速的1倍速视频中，展示了其在家居和工作场景中的多任务能力，包括叠衣、分拣物品、颠锅炒菜、吸尘清洁和竞技叠杯等。

Astribot S1的核心特点:

模仿学习: Astribot S1能够模仿人类行为，执行多项复杂任务，以接近成年人的敏捷和灵活性。

大模型加持: 该机器人已接入大模型测试，预计在2024年内实现商业化，旨在建立新的AI机器人标准。

软硬件协同: 星尘智能的研发团队在软硬件协同上取得关键突破，使S1具备了智慧的“大脑”和敏捷的“身体”。

模块化设计: 机器人的头部、手部和躯干采用模块化设计，可以根据不同的任务需求进行组装或拆卸。

安全交互: 采用“以力为中心”的设计方法，确保了S1在交互时的安全性，不会伤害人体、物体或自身。

星尘智能的愿景与团队背景:

星尘智能CEO来杰表达了公司的愿景:“我们的目标是让数十亿人拥有AI机器人助理。” 来杰拥有16年的机器人研发经验，曾任职于腾讯机器人实验室和百度“小度机器人”团队。

团队成员来自腾讯、谷歌、优必选、百度和华为等科技公司，他们在解决科学难题和将技术转化为商业产品方面拥有丰富的经验。

星尘智能的名字寓意“穿越苦旅，以达星尘”，表达了公司对AI机器人普及化长期目标的执着追求。

Astribot S1的操作能力:

Astribot S1以其强大的功能和灵活性，预示着家务机器人领域的新突破。它不仅能够完成日常家务，还能在各种工作场景中提供帮助，展现了AI机器人在未来生活中的广泛应用潜力。

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