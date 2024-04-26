OPPO Reno12标准版配置曝光：天玑8200 16GB大内存

站长之家（ChinaZ.com）4月26日 消息:今日，备受瞩目的数码博主“数码闲聊站”率先为我们揭开了OPPO Reno12手机的部分神秘面纱，其标准版的核心配置终于得以一窥。

据悉，OPPO Reno12标准版工程机搭载了高性能的天玑8200处理器，为用户带来流畅无比的操作体验。同时，它还配备了高达16GB的RAM和512GB的存储空间，无论是运行大型应用还是存储海量文件，都能轻松应对。而在续航方面，5000mAh的大电池结合80W快充技术，让电量不再是问题。

在影像方面，OPPO Reno12标准版同样展现出了不俗的实力。其后置三摄系统包括一颗50Mp f/1.8大底主摄、一颗8Mp超广角镜头以及一颗50Mp2X f/2.0人像长焦镜头，无论是日常拍照还是专业摄影，都能轻松应对。

除此之外，这款新机的主要亮点还包括其轻薄的设计和等深微曲屏，为用户带来了更为舒适和沉浸的使用体验。

回顾之前的爆料，OPPO Reno12系列共有标准版和Pro版两款机型。其中，Pro版本预计会搭载更强大的天玑9200处理器，并配备一块6.7英寸1.5K120Hz超窄微四曲屏，带来更为震撼的视觉体验。而在电池和快充方面，Pro版本与标准版保持一致，影像系统也颇为出色，前置50MP摄像头与后置50MP大底主摄、50MP2x人像镜头的组合，让拍照效果更上一层楼。

按照OPPO Reno系列手机的发布时间惯例，这款备受期待的新机预计将在今年的6月份与我们正式见面。届时，它将为我们带来怎样的惊喜和体验，让我们拭目以待。

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