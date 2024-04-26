新ID保持项目PuLID：图像背景、光线、风格等均保持高度一致

站长之家（ChinaZ.com）4月26日 消息:PuLID是一个新兴的ID保持项目，它在提升ID保持效果的同时，还致力于最小化对原始模型的影响。这一技术通过对比对齐的方式，实现了Pure和Lightning ID的自定义，既保持了高度的ID保真度，又有效减少了对原始模型行为的干扰。

PuLID技术的核心优势:

高度一致性: 无论是身份信息加入前后，图像的背景、光线、布局和风格等元素都保持高度一致。

多功能性: PuLID支持样式更改、IP融合、配件修改、属性编辑和ID混合等多种操作，展现出强大的功能和效果。

高保真度: 通过对比对齐，PuLID在自定义ID的同时保持了高保真度，为用户提供了更多可能性和选择。

稳定性和准确性: 成功减少了对原始模型行为的干扰，保证了自定义过程的稳定性和准确性。

应用广泛: 在各个应用领域，PuLID都展现出了其独特的价值和潜力，帮助用户实现创意，提升工作效率。

PuLID的发布将是该领域的重要进步，为用户提供了更多选择和灵活性，推动技术的创新和发展。无论是技术层面还是应用层面，PuLID都展现出了其独特的优势和价值。让我们共同期待PuLID的发布，并为其加油与支持，见证其在技术领域的辉煌表现。

注:PuLID的代码和模型即将发布，敬请期待。

项目地址:https://top.aibase.com/tool/pulid

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