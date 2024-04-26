Synthesia虚拟数字人Expressive-1 AI Avatars正式版发布

站长之家（ChinaZ.com）4月26日 消息:Synthesia 公司最近推出了一款创新的虚拟数字人形象技术——Expressive-1AI Avatars，这是一款能够根据文本内容自动预测并展现丰富表情的AI虚拟形象。这项技术能够将文本转换为包含面部表情、语音和肢体语言的视频内容，极大提升了视频的表现力和吸引力。

今天，Synthesia公司虚拟数字人Expressive-1AI Avatars正式版发布。该数字人能自动解析本文内容并理解其中表达的情绪，启动调整做出相应的表情、语调。

主要特性:

增强的表现力: Expressive-1可以根据文本的语义变化，自动使用相应的语调、面部表情和身体语言进行表演，更自然地表达情绪和反应。

情绪反应的同步: 根据脚本的情绪内容，虚拟形象可以展示与情感状态相匹配的表情和语调，无论是悲伤还是兴奋，都能准确表现。

模仿人类微表情和身体语言: 通过分析大量人类交谈视频，Expressive-1能够精确复制人类的微表情和身体动作，提高AI化身的真实感。

匹配的声音和口型同步: 每个虚拟形象都配备了匹配的声音，并实现了出色的口型同步技术，确保声音和嘴唇动作的一致性。

场景适应性: AI化身能够根据不同的交流场景和对话内容调整其表现方式，使得交互更加贴合实际情境。

Synthesia 平台介绍:

Synthesia 是一个领先的AI视频生成平台，使用户能够快速从文本创建工作室级质量的视频。该平台支持130多种语言的AI虚拟形象和语音合成，操作简便，类似于制作幻灯片。

AI虚拟形象和语音合成: 提供160多个AI虚拟形象和130多种语言的语音选项，支持自定义AI虚拟形象，使视频更具个性化和专业性。

文本到视频的转换: 用户可以输入或生成脚本，系统将自动将其转换为具有高质量语音的视频，并支持自动生成字幕。

高效的视频创建流程: 提供200多个免费视频模板，加速视频制作流程，且视频制作过程简单快速。

成本和时间效率: 相比传统视频制作方法，大幅降低了成本和时间消耗，提升用户参与度和教育效果。

易于维护和更新: 提供简便的视频更新和反馈工具，支持将视频嵌入到用户喜爱的工具中。

试玩地址:https://top.aibase.com/tool/synthesia

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