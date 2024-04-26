Cohere发布Toolkit AI工具包 一个专为企业定制的知识助手

站长之家（ChinaZ.com）4月26日 消息:Cohere 近期发布了其 Toolkit AI 工具包，该工具包的初始应用程序是一个专为企业定制的知识助手。这款知识助手能够连接企业数据，为特定团队提供定制化服务，通过快速访问信息和自动化任务来提升工作效率。

主要特点:

会话式交互: Cohere 的模型驱动应用程序，经过训练以理解对话意图，记住历史对话，并使用 RAG（Retrieval-Augmented Generation）技术完成企业用例。

接地性: 助手能够为来自自定义数据源的响应添加细粒度的相关引用，实现高度相关的回答。

可定制性: 开发者可以使用 Cohere 提供的100多个预构建连接器，添加自定义数据源或自定义工具，以增强助手的响应能力和行动选项。

主要组件:

界面: 提供带有后端集成代码的用户界面组件，支持多轮对话、细粒度引用、文档上传和对话历史记录。

模型: 开发人员可以与 Cohere 专有的 Command R 和 R+ 模型进行交互，这些 AI 模型可用于为应用程序提供动力。

检索: 这组组件允许构建先进的检索系统，构成有效 RAG 管道的基础，且完全在用户自己的环境和安全范围内。

Cohere Toolkit AI 工具包的发布，标志着企业知识管理和自动化服务向前迈出了重要的一步。通过结合先进的 AI 技术和定制化解决方案，Cohere 的知识助手有望成为企业数据管理和团队协作的强大助手。

详细介绍：https://cohere.com/blog/cohere-toolkit

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