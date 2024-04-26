贾跃亭称已偿还100多亿美金：梦想是早日回国还债

站长之家(ChinaZ.com) 4月26日 消息:近日，360公司的创始人周鸿祎与法拉第未来（FF）的创始人贾跃亭之间，通过隔空喊话的方式，引发了广泛关注。

这一事件起源于贾跃亭在其个人社交账号上发布的一段视频。在视频中，他深情地表示早日回国还债是他最大的梦想，而造车成功并还清债务的那一天，就是他回归祖国的时刻。贾跃亭还详细地谈到了自己的债务问题，指出这些年来他已经为乐视累计偿还了超过100亿美元的债务。

而在此之前，周鸿祎曾在一段视频中直接向贾跃亭提问:“老贾，你啥时候回国?”这一问题立即引起了公众的热议。

贾跃亭对于周鸿祎的提问也进行了回应。他提到，在美国的法律体系下，他已经不存在任何债务问题。他还对周鸿祎的某些言论表示了不满，认为为盗窃者鼓噪并不符合周鸿祎的价值观。

随后，周鸿祎再次向贾跃亭发问:“老贾，你啥时候回国?”对于这一问题，贾跃亭在最新的视频中给出了回应。他表示，回国是他每天都在努力解决的问题，也是他最大的心结。他愿意做任何能够挣钱还债、造车还债的事情，以便早日回到自己的祖国。他还详细解释了自己的债务情况，强调在美国法律体系下他已经没有债务，但仍在努力解决在中国法律体系下的债务问题。

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