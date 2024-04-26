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余承东把问界M9送到360楼下 周鸿祎：非常感动 永远支持华为

2024-04-26 08:26 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月26日 消息:近日，360创始人周鸿祎公开表示有意出售自己的迈巴赫600，计划换购国产新能源汽车。此消息一出，立即引起了众多国内新能源车厂商的关注。

蔚来、小鹏、极氪、理想等知名品牌纷纷将自家主流车型送至360公司总部，供周鸿祎亲自体验。这一景象也吸引了众多网友前来直播打卡，使得360公司楼下俨然成为了一个小型车展，被网友们戏称为“798小车展”。

在今晚的微博上，周鸿祎分享了他在北京车展上试驾智界S7的感受。他称赞车内空间宽敞舒适，同时对其安全性能和零重力设计印象深刻，认为自己这种“后座司机”非常适合驾驶这款车。

问界 华为汽车

华为余承东也迅速转发了周鸿祎的微博，并表示:“智界S7不仅驾驶体验出色，乘坐感受也同样卓越，后排空间非常宽敞!”

此外，周鸿祎还透露，他今天乘坐的M9正是余承东亲自送到360的，并且余承东在百忙之中还专门打电话询问车辆是否收到，这让他感到非常感动和感激。

周鸿祎一直以来都是华为的坚定支持者。他在微博中表示:“我永远支持老余和华为，为国产新能源汽车唱赞歌。”

事实上，周鸿祎对华为的支持并非空谈。去年12月，360集团就宣布已将旗下360浏览器、360天气大师等应用迁移到鸿蒙原生核心版本上。周鸿祎当时也在微博上明确表示，他会在任何情况下支持华为，并且不仅仅是停留在口号上。他还透露，未来360会将全线产品迁移到鸿蒙生态中，他坚信鸿蒙将成为中国最大的操作系统，鸿蒙原生必将取得成功。

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