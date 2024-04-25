股价飙升！商汤大模型挑战GPT4

站长之家（ChinaZ.com）4月25日 消息:4月24日，商汤集团在港交所暂停交易前股价上涨31.15%。商汤集团表示，其大模型日日新5.0发布会受到市场极大关注，公司将进一步刊发相关公告。在“2024年商汤技术交流日”上，商汤发布了其最新的大模型——SenseNova5.0，旨在追赶GPT-4，这反映了中国大模型行业的集体目标。

商汤通过遵循大语言模型的尺度定律（Scaling laws），在不到三个月的时间内，从SenseNova4.0超越GPT-3.5到SenseNova5.0全面对标GPT-4Turbo。尺度定律强调了模型性能与模型大小、数据量和计算量之间的幂律关系。商汤利用科学试验和数学公式预测下一代大模型的性能，避免了盲目尝试。

商汤科技董事长兼CEO徐立提出，通过小规模实验可以预测和验证模型架构和数据配方的有效性，并确保这些结论在更大规模上得到保持。SenseNova5.0采用了超过10万亿tokens的中英文预训练数据，并通过逻辑合成数据提升模型的推理、数学和编程能力。

商汤还推出了1.8B参数的SenseChat-Lite，它在主流评测中超过了所有开源2B的同级别模型。此外，商汤发布了针对端侧业务的SDK，以及企业级大模型一体机，支持金融、代码、医疗、政务等行业的数据私有化部署需求。

面向软件开发，商汤发布了小浣熊代码大模型一体机轻量版，它在HumanEval的测试中表现超过了GPT-4，支持多种编程语言和上下文，旨在帮助企业开发人员更高效地编写、理解和维护代码。

商汤在技术交流日上强调了合作伙伴的重要性，并展示了与华为昇腾等公司的合作成果。商汤的AI基础设施SenseCore和AIDC算力基座为其提供了强大的支持。商汤的生成式AI业务在2023年取得了显著增长，占总收入的35%。

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