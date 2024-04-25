​报告显示：90% 的印度互联网用户已在使用人工智能

划重点: ⭐️ 印度有9亿互联网用户，其中90% 正在采用人工智能技术 ⭐️ 年龄在45岁以上的人群也在广泛接受人工智能技术，使用率达81% ⭐️ AI 在教育领域的应用，印度政府也在小城市推动解决相关挑战

站长之家(ChinaZ.com) 4月25日 消息:根据市场数据和分析公司 Kantar 的一项研究，印度拥有超过9亿互联网用户，其中90% 正在采用人工智能技术。目前，已有7.24亿用户在使用人工智能，预计每年将以6% 的增长率增加，这一增长得益于互联网、智能手机、连接性和云基础设施的计算能力。

尽管人工智能在19-24岁年龄段的年轻人中使用率较高，但45岁及以上的人群也在广泛接受这些技术，大约81% 的这一人群正在使用人工智能驱动的服务。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Kantar 预计，人工智能将在数字商务和娱乐应用中得到更广泛的整合，以提升客户体验并与不断发展的趋势保持一致。然而，根据该调查显示，在银行、金融、保险、职业搜索和短视频应用等领域，人工智能的采用率较低。

根据 “IBM 全球人工智能采用指数2023” 报告，约6成企业的 IT 专业人员表示，他们的公司正在积极实施生成式人工智能，使印度成为人工智能应用最广泛的国家之一。

在教育领域，印度中央教育委员会已将人工智能纳入6-8年级的技能模块以及9-12年级的技能科目。目前，一些机构正在开发虚拟助手，以帮助教育工作者、家长和学生提升学习体验。

印度总 理纳伦德拉・莫迪也承认了人工智能的重要性。在接受 ANI 新闻社采访时，莫迪总 理表示:“利用人工智能为印度未来25年制定计划。” 然而，在较小的城市，人工智能的影响是明显的，促使政府努力解决相关挑战。例如，在北方邦的夏拉瓦斯蒂，这里是印度第四大欠发达地区，有210万选民，政府已经启动了应对深度伪造技术的倡议。

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