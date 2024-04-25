支付宝“春季消费节”发10亿红包，平台开放助千万商家促消费

站长之家（ChinaZ.com）4月25日 消息:临近五一假期，4月25日，全国千万商家联合支付宝启动“春季消费节”。为助力消费提振，支付宝投入10亿红包并进一步开放平台能力，出行、餐饮、零售等多个行业的商家和机构，都可通过线下铺设红包码，或在线上发优惠券、直播等方式，获取更多的客流消费，共同打造一个更有烟火气的消费节。

支付宝“红包码”自2017年推出至今，通过消费者扫码领优惠、商家赚赏金的方式，已成为颇受商家欢迎的数字化工具。本次“春季消费节”期间，超千万线下商家只需要申请“赚钱红包”就能参与，消费者付款前扫“红包码”就能领到最高888元红包。

线上商家也准备好了。4月25日至5月5日期间，用户在支付宝搜索“春季消费节”就能参与，获得支付宝和商家共同提供的消费红包、优惠券及数百种福利。

如支付宝在短视频和直播上投入超8500万元，用户通过看视频、逛直播等方式就能领红包，目前报名参与本次消费节的直播商家，相较去年已上涨了4倍;在支付宝的“每日必抢”及“消费圈”频道，乐事、海底捞、麦当劳等商家，也通过低价爆品、限量秒杀、小程序优惠券等方式，为消费者提供划算好物。

为迎接五一出游热潮，各地商家和机构也各显神通，联合支付宝通过小程序及直播等方式，发放酒店五折券、公交地铁券、租赁满减券等福利。

公开数据显示，作为国内最大的服务型超级App，支付宝已有10亿用户，提供超过8000种服务及150个服务场景，每天有近7亿人次使用生活服务类小程序，平台已成为出行、医疗、理财等各大垂类人群的聚集地。

通过开放平台能力，助力商家经营数字化及消费扩容升级，也成为支付宝持续努力的目标。据去年5月中国社会科学院财经战略研究院发布的《平台社会经济价值研究报告》显示，2020年至今，支付宝通过助力政府机构发放消费券、平台发券营销等形式，累计带动消费近3000亿元。在2022年的两场消费节中，平台数字化发券撬动杠杆可达1:25，以杠杆效应持续带动了消费。

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