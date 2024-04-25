雷军在车展现场招人：为中国汽车工业做出我们的贡献

站长之家（ChinaZ.com）4月25日 消息:在今日北京车展小米汽车盛大发布会上，雷军郑重地发出求贤令，诚邀天下英才共同加入小米的行列。

随后，雷军通过个人公众号再次强调了这一诚挚的邀请:“我们渴望与全球的英才携手，共同打造梦想之车。加入小米，你不仅能实现个人的人生梦想，更能与我们一起，为这个伟大的时代做出卓越的贡献，为中国汽车工业的发展写下浓墨重彩的一笔。”

雷军在公众号文章中坦诚分享了他的造车心得:“造车的过程充满了艰辛，但我坚信，成功的那一刻必定无比炫酷。小米SU7只是我们旅程的起点，虽然目前取得了一些成绩，但与同行相比，我们仍需更加努力。”

他透露，过去三年，小米汽车团队已经吸引了6000名优秀人才的加入，其中研发人员达3500人，技术专家更是超过1000位。正是这些才华横溢的人才，赋予了小米打造梦想之车的强大动力。

雷军再次重申了小米的远大目标:“我们的愿景是在未来15到20年内，努力成为全球前五的车厂。”他深知这一目标的艰难，因此更加渴望吸引更多的优秀人才加入，共同为实现这一宏伟目标而努力奋斗。

小米汽车诚挚地邀请每一位有志之士，共同开启这段充满挑战与机遇的旅程，共同书写汽车工业的辉煌篇章。

（举报）