Cohere 发布开发者工具包 加速企业 AI 应用程序构建

站长之家(ChinaZ.com) 4月25日 消息:Cohere 最近推出了一款全新的开发者工具包，旨在帮助企业更快、更简单地构建人工智能应用程序。这个工具包包含了一个开源的应用程序存储库，可以跨任何云提供商立即部署。它还包括了一系列组件，旨在帮助开发者"构建独特的应用程序并大规模部署"。

Cohere 的 Elaine Gau 和 Beatrix De Wilde 表示，构建人工智能应用程序的一个核心挑战在于，开发人员需要将人工智能模型、提示模板、检索管道和用户界面与相关后端代码整合在一个安全的环境中。这个开发过程通常需要几个月的时间，因为开发人员必须不断尝试每个组件如何协同工作。

Cohere 工具包中提供的应用程序可以利用该公司在 Amazon Web Services、Azure 和 Cohere 平台上的 Command、Embed 和 Rerank 模型，以及未来可能添加的其他模型。第一个包含的应用程序是一个由 RAG 支持的知识助手，可以快速显示信息、自动执行任务并促进团队协作。

该工具包还包含了即插即用的组件和聊天用户界面源代码，以及一个可以让开发人员与 Cohere 的 Command R 和 R+ 模型交互的模块，以及构建高效检索系统的工具。Cohere 表示，部署应用程序只需要几个简单的步骤。

Cohere 的这一举措将有助于减少企业内部规划和研究开发团队可能需要做的工作。这与当时有诸如 Parse、Heroku 和 AWS Amplify 等平台即服务参与者帮助云和移动应用程序开发的情况类似。Cohere 的策略让公司可以在创意和业务流程上投入更多时间，而不是苦苦思索如何实施人工智能应用程序。

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