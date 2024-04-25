AI搜索引擎Perplexity.ai估值达10亿美元并发布新的企业产品

划重点: ⭐️ Perplexity.ai 近期完成一轮融资，估值达数十亿美元，引领 AI 搜索引擎领域 ⭐️ 推出企业服务 “Enterprise Pro”，旨在提高工作场所搜索的准确性和效率 ⭐️ 部分功能包括增强数据隐私、改善安全性、用户管理、SOC2认证、数据存储和单一登录（SSO）

站长之家（ChinaZ.com）4月25日 消息:AI 搜索引擎初创公司 Perplexity.ai 最近完成了一轮6270万美元的新融资，将其估值提高至约10亿美元。

这一轮投资由前 Y Combinator AI 部门负责人 Daniel Gross 领投，新投资者包括 Stanley Druckenmiller、Y Combinator 首席执行官 Garry Tan、Figma 首席执行官 Dylan Field 和 Altimeter Capital 创始人兼首席执行官 Brad Gerstner。许多现有投资者，包括 Jeff Bezos、NVIDIA、Tobi Lutke 和 IVP，也加大了对 Perplexity.ai 的支持。

Perplexity.ai 计划利用新资金加速全球扩张，并已与日本的 SoftBank Corp. 和德国电信合作，将 Perplexity 的人工智能功能推广给消费者和企业。同时，Perplexity.ai 推出了 “Enterprise Pro” 企业服务，旨在提供更安全、可控的工作场所搜索体验。

“Enterprise Pro” 收费版已经提供语音输入、无限文件上传和搜索查询等功能。此外，Perplexity 还支持各种语言模型，如 GPT-4或 Claude3。该服务还提供增强的数据隐私、改善的安全性、用户管理、SOC2认证、数据存储和单一登录等功能。

早期使用 Enterprise Pro 的客户包括 Stripe、Zoom、Bridgewater 和 Snowflake，定价从每个座位的每月40美元或每年400美元起。

Perplexity.ai 的搜索引擎实时搜索网络，并提供带有来源引用的答案，以及包含图表、视频和图片的多媒体答案，以提供更多背景信息。公司旨在利用生成式人工智能重新定义互联网搜索。与谷歌或 OpenAI 的服务类似，Perplexity.ai 利用网站信息生成答案，但对最初发布这些答案的网站流量影响较小，从而威胁了当前互联网生态。

Perplexity 和其他主要科技公司都没有充分解决这个问题。OpenAI 通过为其实时服务选择性许可，为新闻发布商创造了新的囚徒困境。此外，对于生成的虚假信息、不正确的来源引用以及 AI 生成答案的语调如何受到提问方式的影响等问题仍有待解答。

产品入口：https://top.aibase.com/tool/perplexity-enterprise-pro

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