抖音：重点打击“售卖账号”“售卖好评卡”“恶意控评”三类水军行为

站长之家（ChinaZ.com）4月24日 消息:抖音最近对三类水军行为进行了重点打击:售卖账号、售卖好评卡和恶意控评。

首先，抖音发现一些用户在平台上售卖高等级账号，宣称可以获得更多关注和热度，引导其他用户通过第三方渠道进行交易，但购买账号不能带来真正的流量，而且存在欺诈风险。

其次，还有一类用户在平台上售卖电子好评返现卡，即商家发布好评后可获得返现红包，这是刷赞、刷好评的水军行为，同时也存在欺诈风险。

最后，抖音发现恶意控评行为，即水军在评论区发布大量相同内容，影响网友对事件的真实感受，平台已经下架相关视频和处置违规账号及设备。

抖音表示，2024年1月以来，抖音下架传播此类交易信息的视频超8万个，处置相关账号及设备近万个，每日拦截恶意控评数量超百万条。同时平台持续运行恶意举报过滤机制，自动过滤超5万条恶意举报记录。对于涉嫌违法犯罪的行为，将移交线索至公安机关。

抖音安全将持续打击“网络水军”行为，如用户发现平台上存在类似违规行为，可以在站内举报或发送详情至举报邮箱。

一、违规售卖“高等级账号”

近期站内存在部分违规用户，大量发布“售卖抖音等级账号”的视频，通过传递“只要有高等级号，人人都可以获取主播关注和热情”等不良价值观，引导其他用户通过第三方渠道进行交易。此类交易的目标客户以小规模运营公司为主，他们寄希望于通过高等级账号假冒粉丝，在公司直播间打造“人气旺”的假象，并以此获取更多关注。抖音安全相关人员表示，“购买账号”并不能带来流量，用户不仅在交易过程中面临财产损失的欺诈风险，平台定位到违规行为后，也会对相关账号进行处置。

二、售卖电子好评返现卡

另一类近期凸显的违规行为，是在平台宣称可售卖外卖商家电子类好评返现卡，即客人发布好评后，扫卡片上的二维码就能抽奖领取返现红包。此类账号通过抖音视频发布信息，吸引商家添加好友后去第三方渠道交易。好评返现是典型的刷赞、刷好评水军行为，同时这类违规账号也存在收钱后拉黑用户的欺诈风险。

三、恶意控评行为

恶意控评的行为通常存在于热点事件、商品发布或测评的评论区等，水军通过大量同样的内容铺设，影响网友对事件的真实感受。今年以来，平台发现站内存在大量品牌护肤品的测评投稿和评论，内容存在明显的“同质化”问题，经核实均为水军发布。部分电子产品的评论区，也是大量表情包或不真实评论的“水军打卡地”。

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