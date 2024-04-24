OPPO K12 发布：售价 1799 元起 搭载骁龙7Gen3

站长之家（ChinaZ.com）4月24日 消息:今日，OPPO公司正式推出了全新力作——OPPO K12手机。这款手机的起售价仅为1799元，而且首销期间还有惊喜优惠。

具体来看，OPPO K12手机提供了多种存储版本以满足不同用户的需求。其中，8GB+256GB版本的首销价为1799元，而12GB+256GB版本的首销价则为1999元，12GB+512GB版本则定价为2499元。无论是追求性价比还是高性能的用户，都能在这款手机上找到合适的选择。

除了实惠的价格，OPPO K12手机在续航方面也有着出色的表现。它搭载了5500mAh的大电池，并支持长寿版100W Super VOOC闪充技术。这意味着，用户只需充电五分钟，就能实现长达十小时的通话时间。而且，OPPO K12还宣称能在27分钟内充满电，让用户的手机时刻保持充沛电量。

在外观设计上，OPPO K12同样不负众望。它采用了视觉效果出色且耐用的后盖工艺，机身正面则采用了直屏窄边框设计，带来了更为沉浸的视觉体验。此外，摄像头周围还使用了不锈钢材质，提升了整体的质感。OPPO K12提供了青云和星夜两种配色，每一种都独具特色。青云配色采用了纳米增亮光学膜技术，既美观又耐划伤;而星夜配色则拥有星芒透镜纹理，背部星光点点，细腻而迷人。

在性能配置上，OPPO K12手机搭载了高通骁龙7Gen3处理器，为用户带来了流畅而稳定的运行体验。影像方面，前置采用了16MP的S5K3P9传感器，后置则配备了50MP主摄（IMX882，OIS）+8MP超广角(IMX355)的组合，无论是日常拍照还是专业摄影，都能轻松应对。

值得一提的是，OPPO K12手机在抗摔性能上也有着不俗的表现。它采用了独家自研的“超抗摔金刚石架构设计”，并针对手机屏幕、背板、边框、主板等关键零部件增加了“缓冲保护层”，从而大幅度降低了跌落时手机损坏的概率。此外，OPPO K12还获得了瑞士SGS金标五星整机抗跌耐摔认证，足见其抗摔性能的卓越。

此外，OPPO K12手机还具备在零下20℃环境中正常充电和使用的能力，同时屏幕还支持湿手触控，为用户带来了更为便捷的使用体验。

（举报）