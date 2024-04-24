欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://top.aibase.com/

1、Adobe Firefly3 模型更新！可垫图生成 创成式填充强得离谱！

Adobe 公司最近发布了全新的 Firefly Image3Model，该模型在图像处理方面能力大幅提升，提供了更精确的用户控制能力和更高效的生成填充功能。用户可以通过结构参考和风格参考功能实现特定视觉结构和风格的图像生成，减少试错需求，提高工作效率。新模型对复杂提示有更深入的理解，生成更丰富详细的图像，使创作过程更加顺畅。

【AiBase提要:】 🔍 结构参考和风格参考功能提供了前所未有的用户控制能力 🖼️ 新模型能更有效地结合参考图像和文本提示，减少试错需求，提高工作效率 💡 新模型对复杂提示有更深入的理解，生成更丰富详细的图像，使创作过程更加顺畅 在线体验地址：https://top.aibase.com/tool/adobe-firefly-image-3-model 生成式填充测试地址：https://firefly.adobe.com/upload/inpaint

2、免费用户也可创建GPTs了？ChatGPT 即将更新功能曝光

ChatGPT即将推出新功能和改进，包括优化用户界面、新增音频模式、允许自定义GPT、模型更新等。这些改进将提升用户体验，使ChatGPT更加智能和便捷。

【AiBase提要:】 界面优化：取消侧边栏，移动账户和设置菜单，改进消息输入区域 音频模式：新增声音按钮，实现语音交互体验 自定义GPT（Gizmos）：允许创建和交互自定义GPT，引入Gizmo意图和指令块 详情：https://www.chinaz.com/2024/0424/1612348.shtml

3、Photoshop重大更新！集成Adobe Firefly3 模型

Photoshop迎来了一次重大更新，集成了Adobe Firefly Image3Model，引入了多项新的AI功能，大幅提升了图像编辑的深度与灵活性，让用户能够以前所未有的控制度和精准度实现创意构想。这次更新优化了图像生成过程，为用户带来更高效、更精准的图像编辑体验。

【AiBase提要:】 ✨ 生成填充和生成扩展：用户可以快速生成或扩展图像，使创建或扩展场景更无缝。 🔍 改进的提示解释：AI能更好地理解和解释用户的文本提示，生成的图像更准确、更相关。 📸 参考图像：用户可以上传样本图像引导AI生成更接近期望结果的内容，增强生成图像的相关性。 详情链接:https://www.adobe.com/products/photoshop/ai.html

4、钉钉直播上线「智能封面」功能 妙鸭相机加入钉钉个人版

钉钉最新版本带来一系列功能升级，让用户工作更高效。视频会议画面一键旋转，AI做封面提升直播宣传效果，AI助理入驻IM列表提高工作效率，AI帮拍写真提升形象塑造效果。其他功能升级包括数据可视化展示、会议室预定便捷、直播内容展示升级等，旨在提升工作效率和体验。

【AiBase提要:】 🔄 视频会议画面一键旋转，提升会议体验。 🖼️ AI做封面，智能生成封面提升直播宣传效果。 🤖 AI助理入驻IM列表，更高效处理工作。

5、天猫上线AI砍价功能 网友：AI的出击让我“脚趾扣地”

本文介绍了天猫App上线的AI砍价功能，通过AI技术帮助用户在购物过程中进行砍价，引发了网友们的不同体验和反馈。AI的介入让购物体验更加有趣，但也存在一些挑战和争议。

【AiBase提要:】 🤖 AI砍价功能带来新奇体验，用户只需选择商品，AI自动与客服对话寻求更优惠价格。 💬 网友分享AI砍价经历，有成功也有失败，部分用户获得优惠，部分遇到商家不愿让价的情况。 🔍 AI技术深度融入电商购物环节，提升产品体验，但如何提高AI讲价准确性仍需进一步探索。 详情：https://www.chinaz.com/2024/0424/1612328.shtml

6、Synthesia将推新数字人头像模型EXPRESS-1

Synthesia近日宣布推出新的数字人头像模型EXPRESS-1，将进一步推动AI在视频制作领域的应用。EXPRESS-1能精准模仿人类微表情和身体语言，提升虚拟人物表现真实性，大大提升视频观看体验。

【AiBase提要:】 🚀 EXPRESS-1功能类似HeyGen的数字人头像，但能力远超后者。 🎭 EXPRESS-1能根据文本精准模仿人类微表情和身体语言，表现更真实、生动。 😲 EXPRESS-1能准确表达虚拟人物的情绪，悲伤、愤怒、快乐等情感都能生动展现。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/synthesia

7、网友用Runway自制AI科幻短片 20秒大秦帝国星汉远征抖音获赞4.9万

一部名为《架空历史:大秦帝国-第一次星汉远征》的AI制作的科幻短片在网络上引起广泛关注。这部短片融合了历史与科幻元素，展现了大秦帝国面对外星异族侵扰的勇气与创意。通过AI技术制作的短片充满史诗感，获得了4.9万的点赞，彰显了AI在视频制作领域的潜力。

【AiBase提要:】 🚀 大秦帝国面对外星异族侵扰，决定进行第一次星汉远征，展现勇气与创意。 🎥 短片时长仅20秒，却包含6个精心制作的镜头，配以史诗感背景音乐，充满历史与科幻氛围。 🌌 AI技术在视频制作中展现巨大潜力，创作者通过AI实现奇思妙想，融合科幻与传统文化，获得用户关注。 详情：https://www.chinaz.com/2024/0424/1612319.shtml

8、OpenAI针对API客户引入更多企业级AI功能，与Meta的Llama 3竞争

OpenAI宣布了其企业级功能的扩展，为API客户提供了新的工具，旨在增强安全性、管理控制权和更有效地控制成本。这些新功能表明OpenAI正专注于为企业提供开箱即用的体验，以与开源模型的竞争。

【AiBase提要:】 ✨ OpenAI扩展企业级功能，提供新工具增强安全性、管理控制权和成本控制。 🔒 新功能包括Private Link、MFA、改进的助手API和项目功能。 💡 助手API升级，处理500倍以上文件，支持实时对话响应的流式传输。 详情链接:https://openai.com/blog/more-enterprise-grade-features-for-api-customers

9、AI公司出门问问今日在港股上市

AI公司出门问问在港股上市，低开21%，市值44.45亿港元。公司以生成式AI与语音交互技术为核心，致力于为全球内容创作者、企业和消费者提供AI解决方案。创始人是前Google科学家，公司拥有通用大模型能力，成功商业化了AIGC技术。

【AiBase提要:】 🚀 公司在港股上市，市值44.45亿港元，低开21%。 💡 公司以生成式AI与语音交互技术为核心，为全球提供AI解决方案。 💰 公司成功商业化AIGC技术，收入增速超过300%，主要收入来自AI软件和AIoT硬件。

10、2024年人工智能指数报告

人工智能在许多任务上仍然优于人类，但最先进的人工智能模型成本不断攀升，同时人工智能提高生产力却缺乏监管。斯坦福大学发布的报告揭示了人工智能在商业领域的八大趋势，为企业和决策者提供重要参考和启示。

【AiBase提要:】 ⭐️ 人工智能在许多任务上仍然优于人类，但在高级数学问题解决、视觉常识推理和规划等复杂任务上仍不如人类。 ⭐️ 最先进的人工智能模型变得越来越昂贵，预计到2026年，前沿人工智能模型的成本将约为50亿至100亿美元。 ⭐️ 人工智能提高生产力，使工人能更快完成任务并提高产出质量，但在缺乏监管的情况下可能导致性能下降。

11、昆仑万维：23年收入49亿净利润13亿

昆仑万维在2023年取得了令人瞩目的业绩，实现了高达49亿的营业收入和13亿的净利润。公司积极推动全力发展通用人工智能与AI生成内容战略，加大研发投入，构建多元化的AI业务矩阵，位居国内人工智能企业第一梯队。通过持续加强人才团队建设和推出多项AI产品和服务，昆仑万维在人工智能领域取得了领先优势。

【AiBase提要:】 📈 公司在2023年实现营业收入49.2亿元，海外业务收入占比达86.0%，同比提升8.4个百分点。 💰 净利润达12.6亿元，同比增长9.15%，继续保持行业前列的利润规模。 🧠 公司坚定贯彻“All in AGI与AIGC”战略，加大研发投入，构建全产业链布局，取得领先优势。

12、可口可乐与微软签署11亿美元协议，推动生成式人工智能技术

可口可乐与微软达成了一项价值11亿美元的协议，旨在改善云计算并采用生成式人工智能能力。这一合作将帮助可口可乐提升客户体验、简化运营，展示数字转型的承诺。

【AiBase提要:】 ⭐ 可口可乐与微软签署11亿美元协议，旨在改善云计算并采用生成式人工智能能力。 ⭐ 可口可乐将应用生成式人工智能驱动的数字助手在Azure OpenAI服务上，以提升客户体验和简化运营。 ⭐ 可口可乐与微软合作加速全球独立装瓶商的人工智能转型，探索创新的AI用例并推动业务领域创新。

13、EVI正式发布API 提供转录、语音合成服务

EVI是一款可以识别对话客户情感的人工智能，最新发布了API，为用户带来更加自然、个性化的对话体验。API提供转录、语音合成等服务，让用户可以享受高品质声音和自定义AI个性设置。

【AiBase提要:】 ✨ 提供转录、语音模型构建以及生动的语音合成服务，将文字转化为自然、流畅的人声。 ⌨️ 支持使用其他大语言模型，让用户选择最适合自己需求的模型。 ⌨️ 使用EVI的富有表现力的声音，只需向API发送文本即可实现语音输出。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/hume-ai

14、研究揭示：GPT-4可以独立利用安全漏洞

最新研究显示，GPT-4具备攻击性，可以在没有人类干预的情况下利用网络安全漏洞，引发网络安全社区的关注和担忧。研究呼吁对大型语言模型代理的部署需谨慎对待。

【AiBase提要:】 ⚠️ GPT-4成功率高达87%，利用15个真实一日漏洞 ⚠️ 增强代理的规划和探索能力将提高成功率 ⚠️ 研究结果突显网络安全社区和LLM提供商需要谨慎考虑整合LLM代理到防御措施中

15、小红书博主发布9张治愈系AI插画走红

这篇文章介绍了小红书博主“练功少女”发布的一组治愈系AI插画，在短时间内走红的情况。作品以小女孩和猫对视的插画为主题，传达了人生体验的观念。这些插画不仅形象可爱，而且具有治愈力，引起了用户的共鸣。

【AiBase提要:】 🎨 小红书博主“练功少女”发布了一组治愈系AI插画，赢得了2.6万次点赞和1.5万次收藏。 💖 作品以小女孩和猫对视的插画为主题，传达了人生体验的观念。 🌟 这类动漫风格的AI绘图不仅在视觉上带来享受，更是情感上的共鸣，传递出某种情绪或观点。 详情：https://www.chinaz.com/2024/0424/1612317.shtml

（举报）