曾秒售罄口袋AI设备Rabbit R1竟是一场骗局？设备源代码曝光

划重点: ⭐️ rabbit.tech Rabbit R1设备源代码首次曝光 ⭐️ 揭露 Rabbit R1设备真相 ⭐️ 存在的安全隐患和工程实践问题

站长之家（ChinaZ.com）4月24日 消息:美国初创公司rabbit.tech推出的口袋 AI 设备 Rabbit R1曾一度引起轰动，声称该设备能够代替用户执行任务，让用户远离应用程序的束缚。Rabbit首批1万台竟在短短一天内就被抢购一空，其售价为199美元

不过，有开发者在github曝光，这其实是一种欺骗，并表示即将发布这款所谓的大语言模型（Large Action Model）的源代码的一部分，揭露真相。

据称，对于那些具有技术背景的人来说，很明显，目前还没有人工智能或大型行动模型。事实上，他们只是依靠几个 Playwright 自动化脚本来为您完成这项工作，这就是为什么他们只支持四个应用程序:Spotify、Midjourney、Doordash 和 UberEats。

更令人担忧的是，他们要求您通过他们的门户网站登录，而这只是通过 NoVNC 连接的虚拟机。他们还希望您在他们的虚拟机上填写您的私人密码。更糟糕的是，他们将用户会话存储在自己的计算机上，而没有任何额外的安全层。这既是对用户隐私的公然无视，也是一种极其糟糕的工程实践。

值得一提的是，爆料还称，Rabbit这个团队两年前还在推销 NFT。

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