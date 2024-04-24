腾讯发布汽车行业大模型全栈能力架构

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息:腾讯公司在“2024 TIME DAY·腾讯智慧出行技术开放日”活动上正式发布了面向汽车行业的“全域智能”大模型方案。

此方案已顺利应用于汽车研发、生产、营销、服务以及企业协同办公等五大核心场景，展现出了强大的实用性和潜力。同时，腾讯还针对智能汽车云、智能座舱以及海外市场拓展等方面推出了全面升级的解决方案。

为了更有效地支持汽车企业的创新和发展，腾讯提供了从模型、算力、AI工程平台到AI应用的全栈大模型能力底座，旨在为汽车行业打通大模型落地应用的“最后一公里”。这一创新举措旨在帮助汽车企业充分利用大模型技术的优势，提升业务效率和创新能力。

据腾讯智慧出行副总裁、腾讯智慧出行负责人钟学丹介绍，腾讯的汽车行业大模型已经与长安、广汽、一汽丰田、东风岚图、易车等十多家汽车行业伙伴展开了深入的应用实践，共同探索大模型技术在汽车行业的应用和发展。

此外，腾讯云在汽车行业也取得了显著的成果。目前，腾讯云已经为超过 100 多家车企和出行科技企业提供了云服务，并在海外市场支持了超过 30 多家出行企业的用云需求。预计在今年底，腾讯的智能汽车产品将搭载至超过 1500 万辆车上，为更多用户带来智能、便捷的出行体验。

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