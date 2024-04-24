首页 > 业界 > 关键词  > GPTs最新资讯  > 正文

免费用户也可创建GPTs了？ChatGPT 即将更新功能曝光 GPT plus不香了！

2024-04-24 14:02 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月24日 消息:博主Tibor Blaho 在推特上披露了 ChatGPT 即将推出的新功能和改进，尽管关于 GPT-5的具体信息尚未公开，但 OpenAI 显然已经在为 ChatGPT 的下一步发展做准备。

新版用户界面:

  • 界面将进行优化，部分元素将被隐藏或重新设计。

  • 侧边栏将被取消，改为下拉菜单来展示对话历史。

  • 账户和设置菜单将移动到界面右上角，通过点击头像图标访问。

  • 模型选择器将被移至消息输入区域。

音频模式:

  • 新增顶部导航中的声音按钮，以启用语音模式。

  • 用户可以开始和停止对话，实现更自然的交互体验。

自定义 GPT（Gizmos）:

  • 允许未付费用户创建和交互自定义 GPT。

  • 引入 Gizmo 意图和指令块，以及保存状态功能，用于存储用户自定义 GPT 数据。

image.png

模型更新:

  • GPT-3.5将增加浏览和视觉功能（Sahara-V）。

  • 推出 GPT-4Lite 版本（Scallion; POR）。

  • 动态模型切换器和模型调整器，以及动态重新生成模型选择器。

  • 对免费用户自动升级响应，从 GPT-3.5升级到 GPT-4。

写作工具（Jidori）:

  • Jidori 专注于写作和重写，提供更精细的提示控制。

  • 利用 ProseMirror 开源项目，引入新编辑器/输入界面。

上下文连接器:

  • 允许连接 Google Drive、Google Docs、Microsoft365和 Notion。

  • 用户可以上传文档、文件或文件夹进行分析和搜索。

  • 包括引文卡片和文档解析器，以及上下文连接器选择器。

浏览和数据分析工具:

  • 为自定义 GPT 提供 Citations/web attributions 功能。

  • 并行浏览（gpt-4-pbrowse）和研究工具。

  • 数据分析 V2（graphite） 包括新的 gpt-4-ada-v2版本，数据网格和编辑器，以及图表工作室和交互式可视化工具。

Chat Sonic – SNC （SearchGPT）:

  • 集成 Bing（POR）、Sydney 和 Fortis 搜索引擎。

  • 采用模型 GPT-4Lite，并提供内部搜索（Labrador）功能。

  • 包括图像搜索，以及保守或激进的机器人模式。

  • 小部件功能，包括天气、计算器、体育（赛程、排名、NBA）、财经、时区差异等。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM