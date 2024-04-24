Synthesia将推新数字人头像模型EXPRESS-1 性能超越HeyGen

站长之家（ChinaZ.com）4月24日 消息:Synthesia，一家领先的人工智能公司，近日宣布即将推出一款新的数字人头像模型——EXPRESS-1。这款新模型的推出，无疑将进一步推动AI在视频制作领域的应用。

EXPRESS-1的功能类似于HeyGen的数字人头像，但它的能力远超后者。它可以根据文本精准地模仿人类的微表情和身体语言，使得虚拟人物的表现更加真实、生动。这意味着，无论是悲伤、愤怒、快乐还是兴奋，EXPRESS-1都能够准确地将这些情绪通过虚拟人物的表情和身体语言表达出来。

在实际应用中，这将大大提升视频的观看体验。例如，当剧本中的人物感到悲伤时，EXPRESS-1生成的虚拟人物不仅会看起来悲伤，其声音也会充满悲伤的情感。同样，当剧本中的人物感到兴奋时，虚拟人物则会显得活泼有力，充满活力。

Synthesia的这款新模型EXPRESS-1，凭借其精准模仿人类微表情和身体语言的能力，将为AI在视频制作领域的应用带来革命性的变化。我们期待着这款新模型的推出，以及它将为我们带来的全新视频观看体验。

体验地址：https://top.aibase.com/tool/synthesia

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