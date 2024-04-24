天猫上线AI砍价功能 网友：AI的出击让我“脚趾扣地”

站长之家（ChinaZ.com）4月24日 消息:近日，小红书博主“脆皮钵钵柒”在平台上分享了自己在天猫App中的新奇体验。他在购物车页面偶然发现了一个“帮讲价”的按钮，出于好奇尝试点击后，出现了客服对话页面，AI主动出击，向商家提出“￥38.3卖不卖”的砍价要求，这一行为让博主感到十分尴尬，形容自己“脚趾扣地”。

这个“帮讲价”的功能，正是天猫App新近推出的AI技术应用之一。用户只需选择想要砍价的商品，AI就会自动和客服进行对话，寻求更加优惠的价格。这一功能自推出以来，已经收获了超过4000的点赞，许多消费者纷纷分享了自己的AI砍价经历，有成功也有失败。

一位名叫“快乐小狗”的用户分享，AI一上来就呼唤人工客服，礼貌地提出要求:“虽然其他店更便宜，但我想在你店购买，能不能给点优惠?”结果，他轻松地得到了20元的优惠券。然而，也有些商家并不愿意让价，面对这种情况，AI会持续进行讲价，如“如果能优惠点，我会给五星好评”。

然而，AI砍价并非总是顺利。有用户反映，有时AI会“胡说八道”，比如在购买50元的商品时，它竟然声称这家店比其他店贵了100元。

包括天猫在内的电商平台已经开始使用AI技术来提升产品体验。AI助手不仅在讲价环节发挥作用，还会在搜索商品时主动提供信息提示，询问消费者的具体需求，对比同类产品等，深度融入了购物的各个环节。

AI技术的引入，无疑为电商购物带来了新的体验。然而，如何提高AI的讲价准确性，使其更好地服务于消费者，仍是电商平台需要进一步探索的问题。

（举报）