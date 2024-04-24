微信支付多场景支持，境外来华人士可使用数字人民币便捷支付

站长之家（ChinaZ.com）4月24日 消息:在中国人民银行数字货币研究所指导下，腾讯数字人民币项目组以“条码互通”、“钱包快付”等功能创新，进一步提升境外来华人士的数字人民币支付体验。境外来华人士开立数字人民币钱包后，即可在数字人民币试点地区超百万商户，以数字人民币App扫微信支付商业收款码与经营收款码支付。腾讯数字人民币项目组由财付通与微众银行联合运营。

数字人民币App扫微信支付收款码

便捷扫码支付的同时，用户也可在钱包快付功能下开通“微信支付”，在微信小程序、视频号等场景内便捷使用数字人民币支付。此项功能现支持开立了中国银行、工商银行、建设银行和交通银行数字人民币钱包的境外来华人士开通，后续将在中国人民银行数字货币研究所的指导下，进一步支持更多运营机构钱包接入该功能。

钱包快付-微信支付

据中国人民银行此前发布的《境外来华人士数字人民币支付指南》，境外来华人士可下载数字人民币App，注册账号并按照页面提示开通钱包，添加国际银行卡进行支付，如开通数字人民币匿名钱包，则无需前往银行柜面，也无需提供护照等身份信息或办理境内银行账户。目前该App可支持210余个国家或地区的手机号码注册账号、开通钱包。

3月初，国务院办公厅发布《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，财付通携手微众银行升级数字人民币服务的同时，外卡内绑体验、外包内用服务方面也已落实多项简化提效举措，持续提升跨境支付体验。以外卡内绑为例，基于免验证小额支付方案，微信支付外卡3月日均新增绑卡数较2月增长近两倍。

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