华为发布新一代鸿蒙座舱：搭载千悟大模型

站长之家（ChinaZ.com）4月24日 消息:在今日的华为智能汽车解决方案发布会上，华为为我们带来了令人瞩目的新一代鸿蒙座舱，该座舱融合了智慧车机、智慧音响和智慧显示，为车主带来前所未有的智能体验。

这款新一代鸿蒙座舱不仅拥有先进的千悟大模型，还集成了盘古大模型、MindSpore异思计算框架以及异腾AI基础硬件平台，共同构建了一个强大的200Apps车机生态。

千悟大模型是鸿蒙座舱的一大亮点，其千悟视觉功能实现了舱内毫米级精准感知，可根据主驾习惯自适应调节后视镜、方向盘、HUD高度等，让驾驶更加个性化。

此外，千悟视觉还支持全舱骨骼级人体感知和多模态融合控车技术，车主只需轻轻挥手，即可轻松控制遮阳帘、车门、空调风向等，让驾驶操作更加便捷。

不仅如此，鸿蒙座舱还接入了小艺语音助手，支持一语直达、跨设备调度，并提供个性化推荐和建议，让驾驶过程中的信息获取和交互更加高效。

在声音方面，华为推出了乾崑音响UItimate非凡系列，该系列音响独创智慧音质，支持声随画动、AI空间音和涡轮超重低音，为车主带来震撼的听觉享受。同时，乾崑音响还具备智慧声场功能，可实现全方位主动降噪和前后排独立音区，让每位乘客都能享受到最佳的音质体验。

此外，鸿蒙座舱还引入了乾崑XSCENE光场屏，将私人影院的概念引入车内，大画幅、沉浸感的视觉体验让乘客仿佛置身于影院之中。同时，光场屏还具备防晕车、缓解视疲劳的功能，让长途驾驶变得更加舒适。

新一代鸿蒙座舱的发布，标志着华为在智能汽车领域又迈出了坚实的一步。其强大的功能、卓越的音质和沉浸式的视觉体验，将为车主带来前所未有的智能出行体验。

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