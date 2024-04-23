商汤发布日日新5.0大模型 综合能力全面对标GPT-4

站长之家（ChinaZ.com）4月23日 消息:4月23日下午，商汤科技发布了一项重磅更新——全新升级的日日新SenseNova5.0大模型。这款大模型采用了先进的MOE混合专家架构，经过超过10TB tokens的训练，其推理上下文窗口达到了惊人的200K，展现出了与GPT-4Turbo全面对标的能力。

商汤科技董事长兼首席执行官徐立在活动现场表示:“日日新5.0大模型体系在综合能力上已全面对标GPT-4，它的推出不仅体现了商汤科技在技术领域的领先，更是加速了生成式AI向产业落地的全面跃迁，使得大模型能够按需所取，为产业发展提供了强大的技术支持。”

据悉，商汤的“日日新SenseNova”大模型体系功能丰富，涵盖了自然语言处理、图片生成、自动化数据标注、自定义模型训练等多种大模型及能力。此外，商汤还自研了中文语言大模型应用平台，该平台与一系列生成式AI模型及应用如AI文生图创作、2D/3D数字人生成、大场景/小物体生成等相结合，为用户提供了强大且易用的内容生成能力。

此次日日新SenseNova5.0大模型的发布，无疑将进一步推动商汤科技在人工智能领域的发展，同时也为整个产业带来了更多的可能性与机遇。

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