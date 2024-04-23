华为余承东：行政级豪华轿车享界S9今年7-8月发布

站长之家（ChinaZ.com）4月23日 消息:今日，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东在问界新M5发布会上发表了精彩演讲，不仅带来了全新问界新M5车型，还透露了与北汽新能源合作打造的享界S9豪华旗舰轿车的消息。

据悉，享界S9将在北京车展鸿蒙智行展台首次亮相，预计在今年七八月份正式发布。作为华为与北汽合作的重要成果，享界汽车官方微博已正式上线并获得官方组织认证，尽管目前尚未发布任何内容，但已引发了广泛关注。

享界S9作为华为鸿蒙智行的又一力作，其定位豪华行政旗舰，展现出强烈的家族化特征。外观设计独特，与问界M9有诸多相似之处，特别是大灯部分，几乎如出一辙。申报信息显示，新车长宽高分别为5160/1987/1486mm，轴距达到3050mm，展现出中大型轿车的非凡气势。

侧面车门面板与前后翼子板设计简洁，搭配隐藏式门把手和封闭式轮圈，彰显出稳重大气的行政风范。车顶配备的激光雷达预示着它在高阶智驾方面的出色表现。更令人瞩目的是，享界S9还支持选装电子外后视镜，并具备多项全新配置和功能，连问界M9都望尘莫及。

在动力系统上，享界S9将提供后置单电机与前后双电机四驱两种版本，以满足不同消费者的需求。其中，单电机版最大功率达到227千瓦，双电机版前电机最大功率为158千瓦，后电机最大功率为227千瓦。

值得一提的是，余承东还确认了这款车将推出增程动力版，虽然推出时间尚未确定，但这一消息已足以让人期待。

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