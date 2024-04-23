问界新M5正式发布：售价 24.98 万元起 标配华为高阶智驾

站长之家（ChinaZ.com）4月23日 消息:今日，华为余承东在问界新M5发布会上震撼揭晓，全新问界新M5车型正式登场，三款车型闪亮登场，起始售价仅为24.98万元。更令人兴奋的是，5月15日即可批量交付，为消费者带来前所未有的驾驶体验。

此次发布的新M5系列车型，包括增程后驱的新M5增程Max，售价为24.98万元;纯电后驱的新M5纯电Max，售价为26.98万元;以及四驱的新M5增程Max RS，售价为27.98万元，并附赠一系列精选配件。更为诱人的是，在5月31日前下定，还可享受到价值高达3.7万元的选配权益。

值得一提的是，问界新M5全系均标配华为高阶智驾系统，不仅提升了驾驶的智能化水平，更在安全性上提供了强有力的保障。外观设计上，新M5采用了封闭式前脸造型，一眼即能识别出其独特魅力。而新推出的RS版本更是配备了专属黑曜运动套件，包括全新黑曜标设计与黑曜运动轮毂，尽显专属身份与酷炫风格。

余承东表示，新M5在设计上汲取了华为旗舰手机的同源美学理念，新增了大溪地灰与大都会红两款新车色，同时提供鎏金黑、陶瓷白、天青蓝三种车色以及雀羽红、韶华杏和琥珀棕三种内饰配色供消费者选择，满足不同个性化需求。

作为一款定位高颜都市性能SUV的新M5，其四驱版零百加速仅需4.3秒，最大扭矩达到惊人的675N・m。而全新的增程MAX版更是拥有长达1440km的CLTC工况综合续航，纯电续航也能达到255km，让长途驾驶变得更为轻松。

此外，新M5还采用了全铝合金底盘、前四球头双叉臂+后多连杆独立悬架，配合HUAWEI DATS2.0技术，实现了智能协同、灵动自如的驾驶体验。在智能驾驶方面，新M5全系标配激光雷达，并融合了毫米波、机器视觉、超声波等多种感知系统，实现了全国都能开的“最强智驾”，即使在与特斯拉等领先品牌的对比中也毫不逊色。同时，新增的遥控泊车功能也让停车变得更加智能便捷。

在主/被动安全配置方面，新M5凭借HUAWEI ADS2.0的激光雷达多传感器融合感知系统，结合GOD、RCR网络2.0，精准识别各类障碍物，大幅提升了驾驶安全性。此外，新M5还新增了侧向主动安全和后向防碰撞功能，在人驾模式下能够主动避障，并在有碰撞风险时自动紧急制动，进一步提升了行车安全。

在车身安全方面，新M5严格按照行业高安全标准开发，车身高强度钢占比超过60%，其中热成型钢使用占比达到19.5%。这种热成型钢材料具有超高抗拉强度，主要应用于航空、航海等高端技术领域，搭配笼式安全车身，确保整车在发生碰撞时能够提供最佳的保护。

总的来说，问界新M5以其出色的外观设计、强大的性能表现、先进的智能驾驶技术以及卓越的安全性能，无疑将成为市场上的一股强劲力量，为消费者带来前所未有的驾驶体验。

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