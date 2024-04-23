vivo官宣BlueImage蓝图影像 vivo X100 Ultra首发

站长之家（ChinaZ.com）4月23日 消息:vivo公司正式揭晓了全新的影像技术——vivo BlueImage蓝图影像，由贾净东亲自宣布。这一影像技术的推出，标志着vivo在影像科技领域的又一重大突破。

贾净东强调，蓝图影像不仅是vivo蓝晶芯片栈、蓝心大模型、蓝海续航系统、蓝河操作系统等蓝科技矩阵的重要组成部分，更蕴含着vivo对未来移动影像的宏伟蓝图和深远抱负。

值得一提的是，vivo X100Ultra将成为全球首款搭载vivo BlueImage蓝图影像的手机。这款备受瞩目的新品，无疑是vivo X系列中的首款Ultra旗舰，预示着vivo在高端手机市场的雄心壮志。

对于vivo X100Ultra的影像配置，我们了解到，其后置三摄系统堪称强大。其中，一枚2亿像素的潜望式超长焦镜头尤为引人注目，它配备了蔡司APO长焦镜头，支持高达200倍的数码变焦，为用户带来前所未有的远距离拍摄体验。

此外，X100Ultra的后置主摄也进行了升级，采用了索尼LYT900传感器，拥有完整的1英寸超大底，像素数量高达5000万，单像素尺寸更是达到了1.6m，这将大大提升其在暗光环境下的拍摄表现。

在核心配置方面，vivo X100Ultra同样不容小觑。它搭载了最新的高通骁龙8Gen3移动平台，配备了三星2K E7居中打孔AMOLED曲面屏，为用户带来流畅且沉浸的视觉体验。同时，它还配备了蓝海大电池，容量超过5000mAh，确保用户在日常使用中无需担心电量问题。

而vivo BlueImage蓝图影像的官宣，不仅让人们对vivo X100Ultra充满期待，也预示着vivo在移动影像领域的持续创新和探索。我们期待vivo在未来的发展中，能够继续为我们带来更多令人惊艳的产品和技术。

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