雷军：小米SU7全年交付目标超过10万辆

站长之家（ChinaZ.com）4月23日 消息:小米集团总裁卢伟冰今日（23日）在其微博发文中披露了关于小米汽车SU7的重要消息。

根据卢伟冰的分享，小米集团创办人、董事长兼CEO雷军在近期的小米投资者大会上透露，截至4月20日，小米SU7的锁单量已经突破了令人瞩目的7万台大关。这一成绩充分展现了消费者对小米汽车的高度期待与热情。

同时，卢伟冰还进一步透露，雷军在会议上宣布了小米汽车SU7在2024年的交付目标，即超过10万辆。小米汽车目前正在全力扩充产能，原计划标准版、Max4月底开始交付，提前到4月18日。

值得关注的是，雷军在近日的个人微博上分享了小米SU7的产能和交付进度。他提到，目前小米SU7的产能和交付速度正在快速提升，标准版和Max版本已经实现了提前交付。这一消息无疑给那些期待早日提车的消费者带来了极大的喜悦。

对于着急购车的消费者，他建议可以考虑其他优秀的新能源汽车品牌，如智界S7、蔚来ET5、小鹏P7系列等。

总体来看，小米汽车SU7的火爆上市不仅推动了新能源汽车市场的发展，也引发了行业的竞争与变革。未来随着产能和交付速度的提升以及市场竞争的加剧，相信小米汽车将在市场上取得更加出色的表现。

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