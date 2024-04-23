毫不犹豫！小扎自曝愿开源100亿美元模型 直言2025年之前AGI不可能实现

站长之家（ChinaZ.com）4月23日 消息:在最新的播客访谈中，小扎再次展现了他的「开源英雄」形象。他表示，如果花费100亿美元研发的模型对人类安全且有益，他将选择开源。

此外，小扎表达了对于人工智能通用智能（AGI）在2025年之前不可能实现的悲观态度，认为能源短缺是最大的瓶颈。他强调，解决能源问题可能需要数十年时间。

在访谈中，小扎被问及如果 Meta 开发出一个价值100亿美元的模型，完全安全且有益，是否会开源。他毫不犹豫地表示愿意开源，并指出 Meta 在开源方面有悠久历史，早已开源了多个项目，如 PyTorch 和 React。

他解释道，开源能够大大降低成本，促进创新，并对整个行业都有益处。然而，他也承认在将模型转化为产品时，情况可能更为复杂，需要综合考虑经济利弊。

小扎同时批评了苹果和谷歌对移动生态的控制权，认为这两家公司过于独占了开发门户。他表示，Meta 希望通过开源来改变这种局面，以促进更多社交产品的创新和竞争。此举也被视为小扎想要防范竞争对手，尤其是 character.ai 等公司的威胁，通过开源来限制其发展。

在谈到人工智能发展的瓶颈时，小扎提到了能源限制。尽管他手头拥有大量英伟达 GPU，但他认为单纯扩大计算集群规模并非长久之计，因为最终会遇到边际效应。小扎对于能源供给的限制以及建设更大规模的数据中心的挑战表示担忧，并表示目前没有人建立过千兆瓦级别的单一训练集群。他对于 AI 模型能力的未来提升持保留态度，认为短期内不太可能实现 AGI，需要解决能源问题可能需要几十年的时间。

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