主播“一条小团团”确认被捕上热搜 网友担心高德导航语音包被下架

站长之家（ChinaZ.com）4月23日 消息:斗鱼知名主播“一条小团团”近日被证实因涉嫌大额赌博被捕，此事与斗鱼公司CEO陈少杰案有关。

在此之前，斗鱼公司在2023年11月21日的公告中披露，其董事会主席兼首席执行官陈少杰已于11月16日左右被成都警方逮捕。

陈少杰被捕后，斗鱼平台上一批头部主播纷纷选择暂停直播，其中仅有几位主播在停播一段时间后恢复直播。

关于陈少杰被捕的原因，一度有传闻称与其涉嫌参与赌博和洗钱活动有关。而此次“一条小团团”被捕的消息，更是加深了外界对斗鱼内部可能存在的赌博问题的关注。

“一条小团团”作为斗鱼平台上知名的《绝地求生》女主播，以其独特的萌音唱歌配音风格、爱碎碎念以及充满创意的大脑洞深受观众喜爱，迅速在直播界走红。

值得一提的是，她的导航语音包曾在2020年9月11日上架高德地图，并迅速成为该平台最受欢迎的导航语音包之一。截至目前，该语音包仍然在高德地图的热度榜和喜爱榜上占据显著位置。然而，随着“一条小团团”被捕的消息传出，不少用户开始担心她的语音包可能会被下架。

目前，陈少杰已在取保候审状态，但未来仍可能面临实刑判决。有法律人士预测，他的具体量刑可能在5年至7年之间。

此次“一条小团团”被捕事件不仅给斗鱼平台带来了巨大的影响，也引发了社会各界对直播行业规范和主播行为准则的广泛讨论。人们期待直播平台能够加强自律，切实履行社会责任，为观众提供一个健康、绿色的直播环境。

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